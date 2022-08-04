Новий рекорд реєстрації ФОП та зменшення кількості відгуків на вакансії: що відбувається на економічному фронті — Finance.ua

Новий рекорд реєстрації ФОП та зменшення кількості відгуків на вакансії: що відбувається на економічному фронті Вчора 10:03 — Особисті фінанси

Новий рекорд реєстрації ФОП та зменшення кількості відгуків на вакансії: що відбувається на економічному фронті

Опендатабот поділився даними щодо того, як працює український бізнес під час війни. Finance.ua відібрав найголовніші цифри за липень 2022 року.

Що з роботою

За даними Work.ua, кількість вакансій у липні сягла 38% від минулорічних показників. Попри це, кількість оголошень про пошук фахівців зросла на 14% за місяць та у 4 рази з моменту вторгнення рф в Україну.

У липні найбільше зросла кількість вакансій у Дніпропетровській області — на 25%.

На противагу цьому, у прифронтовій Харківській області відбулось зменшення кількості вакансій майже на 13%. Загалом же зараз в області в 11,5 раза менше вакансій, ніж минулого року.

Де найчасітше шукають працівників? У топі по Україні такі галузі, як «Сфера обслуговування», «Продажі, закупівля», "Робочі спеціальності, виробництво","IT, комп’ютери, інтернет«, «Адміністрація».

Загальна кількість нових резюме за рік, у порівнянні з липнем 2021, збільшилась приблизно на 46%. Натомість вже у липні кількість відгуків на пропозиції почала падати — з 2,84 відгука на пропозицію до 1,98 на день.

Найбільша конкуренція за роботу наразі в таких областях, як Київська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська та Запорізька.

за роботу наразі в таких областях, як Київська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська та Запорізька. Найменша конкуренція серед шукачів у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Житомирській та Черкаській областях.



Які зарплати отримують українці

Попри ситуацію в країні та ріст цін, за рік середня зарплатня по областях змінилась несуттєво. Цікаво, що найбільше за місяць зросла плата у сільськогосподарському секторі — на 6%

Найбільшу зарплату у липні пропонували медіабайєрам — 57 000 грн. Найменшу — санітарці, 6850 грн.

Ситуація з роботою в ІТ-секторі також бажає кращого. За даними сервісу Djinni, компанії опублікували у липні 18,552 вакансій на Джині, це найменша цифра за останні півроку. Натомість кількість кандидатів в пошуку продовжує зростати,

До речі, кількість вакансій для українців за кордоном несуттєво зросла у липні. Зараз на сервісі пошуку роботи за кордоном Jooble розміщено 31 702 оголошення про пошук працівників.

Бізнес

На початку липня зафіксовано новий рекорд з кількості реєстрації нових фопів — 5223 бізнеси. Це практично стільки ж, як було в останній тиждень перед вторгненням РФ.

За даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS , хоча кількість закладів громадського харчування, що працюють, у липні змінилась несуттєво — з 74% до 76% показників до вторгнення рф, їх обіги дещо зросли: з 82% до 88%.

За даними Хорошоп, в останній тиждень липня кількість замовлень в інтернет-магазинах вперше зрівнялась з показниками до розгортання війни.

Резерви — високоліквідні активи Національного банку України в іноземній валюті та золоті — у липні зменшились на 3 мільярди доларів.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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