День финансов: новые правила пересечения границы, дополнительная помощь от США, выплата пенсий в октябре — Finance.ua

День финансов: новые правила пересечения границы, дополнительная помощь от США, выплата пенсий в октябре Сегодня 17:50

Во вторник, 27 сентября, расскажем о новых правилах пересечения границы и выдачи водительских удостоверений.

Дополнительная помощь США. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную помощь в Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную помощь в размере 457,5 миллиона долларов для поддержания гражданской безопасности в стране. Он отметил, не раскрывая подробностей, что эта помощь направлена на спасение жизней и укрепление способности украинских правоохранительных органов и уголовного правосудия.

Также участники переговоров по проекту краткосрочного бюджета правительства США в Конгрессе согласились включить около 12 миллиардов долларов новой помощи Украине в ответ на запрос администрации Байдена. Такая помощь Украине предусмотрена в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, начинающегося с 1 октября.

Новые правила пересечения границы. В Украине вступили в действие изменения в В Украине вступили в действие изменения в правила пересечения госграницы . Теперь мужчины призывного возраста, сопровождающие лиц с инвалидностью, могут выезжать из страны неограниченное количество раз. Раньше разрешалось только 1 раз в момент действия военного положения.

Выплаты жителям освобожденных территорий. Согласно решению Кабмина, в территориальных громадах в зоне боевых действий Согласно решению Кабмина, в территориальных громадах в зоне боевых действий заявление на пенсию и денежное пособие может подаваться органу Пенсионного фонда Украины или органу социальной защиты населения через сельского, поселкового, городского голову, старосту, начальника военной администрации населенного пункта.

Кстати, по данным Минсоцполитики, в октябре произойдет несколько повышений пенсионных выплат, в том числе пенсионеры от 70 до 75 лет получат ежемесячные компенсационные выплаты в размере 300 грн. В целом такие выплаты получат около 1,7 млн пенсионеров.

Кроме того, украинцы могут рассчитывать на польскую пенсию.

Ипотечный рынок во время войны. В июле 2022 года не было выдано ни одного В июле 2022 года не было выдано ни одного ипотечного кредита . Однако со второй половины августа в рамках программы «Доступная ипотека под 7%» единичные кредиты выдавал только один банк. К примеру, за вторую неделю сентября по этой программе поступило шесть заявок. Есть желающие приобрести жилье в Киевской области (две заявки), другие рассматривают преимущественно западные регионы.

В то же время с 1 октября «Киевгорстрой» меняет базовую стоимость квадратного метра на всю недвижимость. В компании говорят, что поднимать цены на «квадраты» вынуждает удорожание строительных материалов.

Водительские права в Украине будут выдаваться по-новому. Теперь нет разницы, куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права. Это можно сделать где угодно, независимо от места вашей регистрации. Кроме того, граждане, переехавшие временно жить в другое место, могут Теперь нет разницы, куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права. Это можно сделать где угодно, независимо от места вашей регистрации. Кроме того, граждане, переехавшие временно жить в другое место, могут получить водительское удостоверение или сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД.

Ранее мы рассказывали о комплексе ПВО IRIS-T SLS и чем он лучше ЗРК NASAMS. Сегодня хотим рассказать об иранских дронах, которые уже используются на территории Украины. Их, кстати, могут сбивать NASAMS, IRIS-T, Aspide и т.д. В новом материале Finance.ua разобрался, что представляют собой иранские беспилотники и чем они опасны.

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