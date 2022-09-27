День финансов: новые правила пересечения границы, дополнительная помощь от США, выплата пенсий в октябре — Finance.ua

День финансов: новые правила пересечения границы, дополнительная помощь от США, выплата пенсий в октябре
Во вторник, 27 сентября, расскажем о новых правилах пересечения границы и выдачи водительских удостоверений.
Дополнительная помощь США. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную помощь в размере 457,5 миллиона долларов для поддержания гражданской безопасности в стране. Он отметил, не раскрывая подробностей, что эта помощь направлена на спасение жизней и укрепление способности украинских правоохранительных органов и уголовного правосудия.
- Также участники переговоров по проекту краткосрочного бюджета правительства США в Конгрессе согласились включить около 12 миллиардов долларов новой помощи Украине в ответ на запрос администрации Байдена. Такая помощь Украине предусмотрена в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, начинающегося с 1 октября.
Новые правила пересечения границы. В Украине вступили в действие изменения в правила пересечения госграницы. Теперь мужчины призывного возраста, сопровождающие лиц с инвалидностью, могут выезжать из страны неограниченное количество раз. Раньше разрешалось только 1 раз в момент действия военного положения.
Выплаты жителям освобожденных территорий. Согласно решению Кабмина, в территориальных громадах в зоне боевых действий заявление на пенсию и денежное пособие может подаваться органу Пенсионного фонда Украины или органу социальной защиты населения через сельского, поселкового, городского голову, старосту, начальника военной администрации населенного пункта.
- Кстати, по данным Минсоцполитики, в октябре произойдет несколько повышений пенсионных выплат, в том числе пенсионеры от 70 до 75 лет получат ежемесячные компенсационные выплаты в размере 300 грн. В целом такие выплаты получат около 1,7 млн пенсионеров.
- Кроме того, украинцы могут рассчитывать на польскую пенсию.
Ипотечный рынок во время войны. В июле 2022 года не было выдано ни одного ипотечного кредита. Однако со второй половины августа в рамках программы «Доступная ипотека под 7%» единичные кредиты выдавал только один банк. К примеру, за вторую неделю сентября по этой программе поступило шесть заявок. Есть желающие приобрести жилье в Киевской области (две заявки), другие рассматривают преимущественно западные регионы.
- В то же время с 1 октября «Киевгорстрой» меняет базовую стоимость квадратного метра на всю недвижимость. В компании говорят, что поднимать цены на «квадраты» вынуждает удорожание строительных материалов.
Водительские права в Украине будут выдаваться по-новому. Теперь нет разницы, куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права. Это можно сделать где угодно, независимо от места вашей регистрации. Кроме того, граждане, переехавшие временно жить в другое место, могут получить водительское удостоверение или сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД.
Ранее мы рассказывали о комплексе ПВО IRIS-T SLS и чем он лучше ЗРК NASAMS. Сегодня хотим рассказать об иранских дронах, которые уже используются на территории Украины. Их, кстати, могут сбивать NASAMS, IRIS-T, Aspide и т.д. В новом материале Finance.ua разобрался, что представляют собой иранские беспилотники и чем они опасны.
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