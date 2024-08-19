День финансов: новые правила оформления паспортов, отсрочка повышения налогов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: новые правила оформления паспортов, отсрочка повышения налогов

117
В понедельник, 19 августа, стало известно о том, что:
Отсрочка повышения налогов. Налоговый законопроект № 11 416 планируют доработать перед тем, как подать на рассмотрение парламента. По информации Forbes, из документа исключат налог для юридических лиц по ставке 1% дохода. Вместо этого в планах повышение НДС.
  • Почему в Украине поднимутся налоги. Вопрос увеличения налогов в Украине насущный, Верховная Рада может начать его рассмотрение уже в сентябре. Об этом сказал глава украинского парламента Руслан Стефанчук.
Германия передала Украине новый пакет помощи. Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. В нем, в частности, новая система ПВО, беспилотники, винтовки и снаряды.
Новые правила оформления паспортов. 17 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 3709-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за границей». Через 2 месяца после публикации документа, то есть сейчас, 19 августа, изменения, предусмотренные этим законом, вступили в силу.
Интернет-провайдеры могут бронировать до 100% работников. Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% сотрудников — правительство приняло изменения в постановление.
  • При этом в Украине количество забронированных от мобилизации приблизилось к 1 миллиону.
  • Сколько часов в неделю должны работать украинцы?
Исторический рекорд ежедневного количества чеков РРО. В июле этого года установлен исторический рекорд ежедневного количества чеков РРО — 26,6 млн, среднедневная сумма выручки составляет 12,2 млрд гривен. Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Кстати, иногда кешбэк начисляется уже после того, как операция проведена по счету. Но что делать, если деньги с карточного счета сняли, а кешбэк не начислили? Кто виноват и как выйти из этой ситуации? Finance.ua проконсультировался у банков, и вот что нам посоветовали.

Деньги сняли, но кешбэк не начислили: что делать

В ICU прогнозируют существенный рост курса доллара в 2025 году. В Украине ожидают рост курса доллара по отношению к гривне в 2025 году. Прогноз — 47,7 гривен за доллар. Об этом свидетельствует исследование группы ICU.
Скандальные и резонансные тендеры. Во время войны в Украине заключали некоторые резонансные тендеры, которые приходилось отменять по разным причинам. Иногда стороны расторгали договор из-за противоречивого объекта покупки, в других случаях — из-за сомнительности компании-победителя.
«Укрпочта» представила новую марку ко Дню Независимости. В понедельник, 19 августа, «Укрпочта» открыла предзаказ на новую марку, посвященную Дню Независимости — «Все будет UA!». Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.