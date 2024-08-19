День финансов: новые правила оформления паспортов, отсрочка повышения налогов — Finance.ua

День финансов: новые правила оформления паспортов, отсрочка повышения налогов Сегодня 17:42

В понедельник, 19 августа, стало известно о том, что:

Отсрочка повышения налогов. Налоговый законопроект № 11 416 планируют доработать перед тем, как подать на рассмотрение парламента. По информации Forbes, из документа исключат налог для юридических лиц по ставке 1% дохода. Вместо этого в планах Налоговый законопроект № 11 416 планируют доработать перед тем, как подать на рассмотрение парламента. По информации Forbes, из документа исключат налог для юридических лиц по ставке 1% дохода. Вместо этого в планах повышение НДС.

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Германия передала Украине новый пакет помощи. Германия объявила о новом пакете Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. В нем, в частности, новая система ПВО, беспилотники, винтовки и снаряды.

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Интернет-провайдеры могут бронировать до 100% работников. Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% сотрудников — правительство Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% сотрудников — правительство приняло изменения в постановление.

При этом в Украине количество забронированных от мобилизации приблизилось к 1 миллиону.

Сколько часов в неделю должны работать украинцы?

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Кстати, иногда кешбэк начисляется уже после того, как операция проведена по счету. Но что делать, если деньги с карточного счета сняли, а кешбэк не начислили? Кто виноват и как выйти из этой ситуации? Finance.ua проконсультировался у банков, и вот что нам посоветовали.

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