День финансов: лимиты покупки валюты для депозитов, запрет P2P переводов на зарубежные карты — Finance.ua
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День финансов: лимиты покупки валюты для депозитов, запрет P2P переводов на зарубежные карты

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Пятница, 30 сентября. НБУ принял важные решения:
P2P переводы с гривневых на зарубежные карты. Национальный банк Украины с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.
Лимит покупки валюты для депозитов. С 1 октября 2022 года Национальный банк увеличивает ежемесячный лимит в 50 тыс. грн на покупку безналичной валюты под ее размещение на срочные депозиты до 100 тыс. грн.
  • Также в НБУ сообщили, есть ли основания для проведения новой курсовой коррекции.
  • Украина готовится к вступлению в Банк развития Совета Европы.
Кстати, мы изучили вопрос, как покупать доллары во время войны. Читайте в новой статье, по какому курсу можно купить валюту и какие банки предлагают такую услугу 👇

Валюта на депозит: банки, комиссии, условия

День финансов: лимиты покупки валюты для депозитов, запрет P2P переводов на зарубежные карты
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО в видеообращении: «Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия».
  • Депутаты сделали шаг к введению в Украине е-резидентства для иностранцев.
В столице стартовала жилищная программа. Летом депутаты Киевсовета утвердили Городскую целевую программу обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2022-2024 годы. Программа предусматривает финансирование строительства 1628 квартир за счет государственного и местного бюджетов, а также привлеченных средств.
Штрафы в «Дія». В приложении государственных услуг «Дія» вернули функцию просмотра и уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Также в «Дія» можно просмотреть историю штрафов за период, когда услуга была недоступна.
  • При этом сегодня вступил в силу Закон о возвращении акцизов на топливо.
По материалам:
Finance.ua
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