День финансов: лимиты покупки валюты для депозитов, запрет P2P переводов на зарубежные карты — Finance.ua

День финансов: лимиты покупки валюты для депозитов, запрет P2P переводов на зарубежные карты Сегодня 17:55

Пятница, 30 сентября. НБУ принял важные решения:

P2P переводы с гривневых на зарубежные карты. Национальный банк Украины с 5 октября Национальный банк Украины с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.

Лимит покупки валюты для депозитов. С 1 октября 2022 года Национальный банк С 1 октября 2022 года Национальный банк увеличивает ежемесячный лимит в 50 тыс. грн на покупку безналичной валюты под ее размещение на срочные депозиты до 100 тыс. грн.

Также в НБУ сообщили, есть ли основания для проведения новой курсовой коррекции.

Украина готовится к вступлению в Банк развития Совета Европы.



Кстати, мы изучили вопрос, как покупать доллары во время войны. Читайте в новой статье, по какому курсу можно купить валюту и какие банки предлагают такую услугу 👇

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Депутаты сделали шаг к введению в Украине е-резидентства для иностранцев.

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