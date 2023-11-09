День финансов: госбюджет-2024 — курс доллара, расходы на оборону, ВВП и инфляция Сегодня 17:45

В четверг, 9 ноября, Верховная Рада 276 голосами народных депутатов приняла в целом Государственный бюджет 2024 года. Ко второму чтению проект бюджета претерпел минимальные изменения. Мы собрали основные показатели:

Когда Украина сможет вступить в ЕС. Украина сможет выполнить все условия через два года после начала переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом Украина сможет выполнить все условия через два года после начала переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом сообщает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, несмотря на дальнейшие политические моменты, относящиеся к переговорам, Украина уже начинает готовиться, начинается скрининг и подготовка переговорной рамки.

Стефанишина также объяснила, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении в ЕС.

Кулеба объяснил, чем привлекательна Украина в составе ЕС.

Мораторий на налоговые проверки бизнеса. Верховная Рада приняла принятые изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок. Об этом Верховная Рада приняла принятые изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. По его данным, проект № 10 016-д во втором чтении поддержал 231 депутат.

Бесплатное жилье для отдельных категорий переселенцев. Рада Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц“ по некоторым вопросам обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем для временного проживания».

7 шагов вместо 21. Подать заявление о субсидии в Дії можно будет в три раза быстрее. Об этом Подать заявление о субсидии в Дії можно будет в три раза быстрее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации. Ранее заполнение расширенного заявления занимало около 30 минут.

Украинцы массово открывают ФЛП. В Украине за два последних месяца было зарегистрировано В Украине за два последних месяца было зарегистрировано на 45% больше новых физлиц-предпринимателей, чем за аналогичный период 2022 года. Половина регистраций ФЛП пришлась именно на магазины и торговлю через интернет.

47% стартапов планируют возвращение в Украину. 85% украинских стартапов находятся в Украине, говорится в исследовании Polish-Ukrainian Startup Bridge. Из релоцированных и работающих из-за рубежа 58,8% переместились в Польшу, 17,6% - в США.

«Использовано 96%». Около 96% безопасностной, экономической и гуманитарной помощи, выделенной Соединенными Штатами для Украины, уже использовано. Об этом Около 96% безопасностной, экономической и гуманитарной помощи, выделенной Соединенными Штатами для Украины, уже использовано. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он призвал Конгресс США одобрить запрос на дополнительную помощь для Украины.

Украинцы могут «купить» страховой стаж. С марта текущего года украинцы получили возможность «купить» страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и посещения государственных учреждений. Детальнее о том, как это работает, С марта текущего года украинцы получили возможность «купить» страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и посещения государственных учреждений. Детальнее о том, как это работает, рассказали в Правительственном портале.

Что означает для страны рекордный финансовый результат банковского сектора. Банковский сектор за 9 месяцев 2023 года получил 110 млрд грн прибыли. Есть по меньшей мере пять аргументов, доказывающих, что высокая доходность банков полезна для страны в условиях войны. Об этом Банковский сектор за 9 месяцев 2023 года получил 110 млрд грн прибыли. Есть по меньшей мере пять аргументов, доказывающих, что высокая доходность банков полезна для страны в условиях войны. Об этом сообщают в Национальном банке.

Предлагаем также посмотреть новое видео нашего эксперта Алексея Козырева на тему: Инфляция в Украине замедляется, а гривна укрепляется: что это повлияло и чего ждать дальше?

Кстати, сегодня в новой статье мы разбирались, что такое NPC-стримы и откуда они. Активные пользователи соцсетей, особенно TikTok, уже заметили, как прямые эфиры захватил странный тренд: люди в кадре повторяют одни и те же фразы и ведут себя как персонажи какой-то странной компьютерной игры. В этом и состоит суть NPC-стримов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.