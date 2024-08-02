День финансов: долги Украины перед МВФ, прогноз НБУ относительно роста тарифов на ЖКУ и заработных плат — Finance.ua

День финансов: долги Украины перед МВФ, прогноз НБУ относительно роста тарифов на ЖКУ и заработных плат Сегодня 17:45

В пятницу, 2 августа, Национальный банк опубликовал инфляционный отчет за июль 2024 года. Рассказываем о главном:

Рост зарплат. Ужесточение конкуренции за доступную рабочую силу и сохранение мягкой фискальной политики будут оставаться устойчивыми факторами роста зарплат в частном секторе. В то же время реальные зарплаты превысят свой довоенный уровень в течение 2025 года и будут расти в дальнейшем, Ужесточение конкуренции за доступную рабочую силу и сохранение мягкой фискальной политики будут оставаться устойчивыми факторами роста зарплат в частном секторе. В то же время реальные зарплаты превысят свой довоенный уровень в течение 2025 года и будут расти в дальнейшем, прогнозирует регулятор.

Тарифы на коммуналку. Нацбанк Нацбанк прогнозирует неизменность отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и горячее водоснабжение) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, приведет к постепенной корректировке тарифов в следующих годах. Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням.

Стоимость импорта электричества. Импорт э/э благодаря интегрированности с европейской энергосистемой Импорт э/э благодаря интегрированности с европейской энергосистемой позволит частично сократить дефицит собственных мощностей. Однако цена импортной э/э выше внутренней, а ежегодная стоимость такого импорта составит около 1 млрд дол.

Международная финансовая помощь. Как Как сообщил НБУ, ожидается привлечение международного финансирования в размере 38 млрд долларов в 2024 году, 31,4 млрд долларов в 2025 году и 21,1 млрд долларов в 2026 году. Такие объемы помощи вместе с увеличением внутренних привлечений позволят профинансировать значительный дефицит бюджета.

Кстати, сейчас наше государство должно МВФ 13,85 млрд долларов. И этот долг постоянно растет. Если разделить его на всех жителей Украины, то получится примерно по 5 тысяч долларов на каждого. Сколько поколений будут отдавать заемные средства, рассказываем в новой статье:

О других новостях пятницы:

Призыв без ТЦК. Командиры воинских частей могут осуществлять призыв военнообязанных, желающих проходить службу, без участия территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Внедрение соответствующих изменений позволит упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации, Командиры воинских частей могут осуществлять призыв военнообязанных, желающих проходить службу, без участия территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Внедрение соответствующих изменений позволит упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации, уверены в Генеральном штабе ВСУ.

профессиональный стандарт «Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)». Добавим, что Национальное агентство квалификаций одобрило «Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)».

«Торговый безвиз» с Турцией. Турция Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, которое было подписано еще в начале 2022 года. Ожидается, что зона свободной торговли увеличит объемы до 10 млрд долларов за короткий период.

Материальные затруднения. Национальный Демократический Институт Национальный Демократический Институт провел опрос и обнаружил, что 24% украинцев при нынешнем уровне доходов испытывают серьезные материальные затруднения. Больше всего — 39 процентов украинцев — ответили, что при таком доходе испытывают определенные материальные трудности.

самые большие зарплаты в Киеве — здесь в среднем платят 24 500 грн. Второе место занимает Львов — 22 тыс. грн. Третье за ​​Одессой и Днепром — 20 тыс. грн. Со своей стороны Минэкономики сообщает , чтов Киеве — здесь в среднем платят 24 500 грн. Второе место занимает Львов — 22 тыс. грн. Третье за ​​Одессой и Днепром — 20 тыс. грн.

Ввезенные авто. По По данным Опендатабот, за 7 месяцев 2024 года, по данным Министерства внутренних дел, в Украину ввезли более 228 тысяч авто. Это на 14,2% больше, чем в прошлом году. В этом году средний возраст импортированных автомобилей — 9 лет. Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве — 13,7%. В топ-3 попали Львовщина (10,2%) и Одесщина (7,4%).

Рекордный размер валюты. Население Украины в июле 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,658 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,775 млрд долларов. Чистая покупка валюты Население Украины в июле 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,658 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,775 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,117 млрд долларов. В июле украинцы купили рекордный почти за 12 лет объем валюты (в ноябре 2012 года — 1,523 млрд долларов).

Первый детский купейный вагон. «Укрзализныця» «Укрзализныця» объявила о запуске продаж билетов на первый в истории компании детский купейный вагон. Первый рейс состоится 8 августа в составе поезда № 15/16, который будет курсировать по маршруту Харьков — Ясиня. Он предназначен для детей от 0 до 8 лет и их родителей.

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