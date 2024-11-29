День финансов: «Черная пятница» и курс доллара, макрофинансовая помощь Украине, портрет украинского IT-специалиста — Finance.ua

День финансов: «Черная пятница» и курс доллара, макрофинансовая помощь Украине, портрет украинского IT-специалиста Сегодня 17:35

В пятницу, 29 ноября, Finance.ua разбирался, как будут действовать новые правила бронирования работников и за кем осталось право на бронирование. Об этом подробно в новой статье:

«Черная пятница» повлияет на курс доллара. Эксперты прогнозируют, что до конца текущего месяца курс Эксперты прогнозируют, что до конца текущего месяца курс доллара не превысит 42 гривны. Однако к концу недели вырастет дополнительный спрос на валюту со стороны населения.

Макрофинансовая помощь Украине. Европейский Союз и Украина подписали Меморандум о Европейский Союз и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Налоги повысят с 1 декабря. Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», подписанный Президентом 28 ноября, вступит в силу 1 декабря. Об этом Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», подписанный Президентом 28 ноября, вступит в силу 1 декабря. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что меняет налоговый закон для айтишников Президент подписал закон № 11 416-д, предусматривающий повышение налогов и внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и другие документы. Журналисты сайта Dou.ua Президент подписал закон № 11 416-д, предусматривающий повышение налогов и внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и другие документы. Журналисты сайта Dou.ua рассказывают , что именно меняет этот закон для наемных работников, гиг-контракторов и ФЛП.

Портрет украинского IT-специалиста. В Украине больше всего IT-специалистов в возрастной В Украине больше всего IT-специалистов в возрастной категории от 26 до 35 лет. Количество ІТ-специалистов в Украине к 25 годам уменьшается. А средний возраст специалиста несколько вырос — до 31,5 года. Значительная часть специалистов, почти 68%, не имеют детей.

Государственный долг в октябре вырос на 4,35 млрд гривен. В октябре 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины В октябре 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 4,35 млрд грн и уменьшилась в долларовом эквиваленте на 0,32 млрд дол.

Каждая 8 компания в Украине зарегистрирована на прифронтовой территории. 180 253 украинских компаний 180 253 украинских компаний зарегистрированы на прифронтовых территориях, по данным Минреинтеграции. Из них 14% - на территориях активных боевых действий. Больше всего таких бизнесов в Харьковской и Запорожской областях.

Правительство одобрило стратегию ветеранской политики. Правительство одобрило стратегию ветеранской политики на период до 2030 года и утвердило операционный план ее реализации. Об этом Правительство одобрило стратегию ветеранской политики на период до 2030 года и утвердило операционный план ее реализации. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Какую среднюю зарплату сейчас предлагают. На рынке труда в ноябре 2024 года наблюдается большой спрос на таких специалистов, как менеджеры по продажам (зарплата выросла на 20%) и продавцы-консультанты (рост зп. — 23%). Также На рынке труда в ноябре 2024 года наблюдается большой спрос на таких специалистов, как менеджеры по продажам (зарплата выросла на 20%) и продавцы-консультанты (рост зп. — 23%). Также большой спрос на водителей и поваров.

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