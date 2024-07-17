День финансов: цены на новостройки VS панельки, ТОП-10 компаний розничной торговли, беспошлинный ввоз энергооборудования — Finance.ua

День финансов: цены на новостройки VS панельки, ТОП-10 компаний розничной торговли, беспошлинный ввоз энергооборудования Сегодня 17:45

В среду, 17 июля, мы узнавали, сколько стоит получить высшее образование в Украине и какие авиакомпании могут первыми вернуться в Украину.

Новостройка VS панелька. В каких домах В каких домах самые высокие цены в Киеве — об этом сообщили ЛУН в статистике средних цен на вторичке в Киеве по годам застройки домов. Самыми дорогими оказались не новостройки, а дореволюционные дома, построенные до 1918 года.

ТОП-10 компаний. Совокупный доход компаний Индекса розничной торговли «Опендатабота» вырос на 23% по сравнению с 2022 годом. Тогда этот показатель составил 370,52 млрд грн. Совокупный доход компаний Индекса розничной торговли «Опендатабота» вырос на 23% по сравнению с 2022 годом. Тогда этот показатель составил 370,52 млрд грн. Лидером в сфере розничной торговли остается АТБ-маркет, входящий в корпорацию Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна.

Бизнес ожидает замедления деловой активности. Бизнес сдержанно оценил свою деловую активность в Бизнес сдержанно оценил свою деловую активность в последующие 12 месяцев, зато продолжалось улучшение инфляционных ожиданий и прогнозов привлечения инвестиций. Участники опроса имели слабые ожидания по количеству работников и будущему финансово-экономическому состоянию своих предприятий.

Упрощение условий для бизнеса. Верховная Рада приняла крупный дерегуляционный законопроект № 7331 об Верховная Рада приняла крупный дерегуляционный законопроект № 7331 об упрощении условий для бизнеса на время военного положения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Предпринимателям разрешили начинать хозяйственную деятельность без разрешений и лицензий.

Пенсии больше 10 тысяч грн. По состоянию на 1 июля 2024 года пенсии более 10 тысяч гривен По состоянию на 1 июля 2024 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 281 468 украинцев. Это составляет 12,5% от общего количества пенсионеров (10 263 722 человек).

Курс достигнет важной отметки. В банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс В банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может составить 42,1 грн. Вечером 16 июля банки установили стоимость наличной американской валюты на среднем уровне 40,93/41,45 грн (покупка/продажа). Обменники — 41,04/41,56 грн.

Какие авиакомпании могут первыми вернуться в Украину. В понедельник состоялась встреча японской делегации с рабочими Международного аэропорта «Львов». Во время нее В понедельник состоялась встреча японской делегации с рабочими Международного аэропорта «Львов». Во время нее показали авиакомпании, готовые возобновить сообщение.

Беспошлинный ввоз энергооборудования. Принятые Верховной Радой законопроекты 11 258 и 11 259, Принятые Верховной Радой законопроекты 11 258 и 11 259, предусматривающие беспошлинный ввоз в Украину энергетического оборудования, а также освобождение его от НДС, ускорят децентрализацию энергетики. Эти нормы будут действовать до начала 2026 года и распространяться на граждан и бизнес.

Мобильных операторов обязали установить аккумуляторы. Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обязал операторов мобильной связи обеспечить работоспособность сетей в условиях планового или аварийного отключения электроснабжения. Мобильная связь должна быть минимум 10 часов без света.

Кстати, НМТ для школьников уже позади, результаты известны, вступительная кампания началась, следующий шаг — выбор университета и документы. Что же ожидает абитуриентов в этом году? И какие суммы следует готовить претендентам на контракт? Finance.ua собрал актуальные данные по самым популярным вузам Украины.

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