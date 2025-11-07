День финансов: 1500 грн учителям, рекордные международные резервы, задержка выплат «Национального кешбэка» 07.11.2025, 17:45

Пятница, 7 ноября. Почему задерживают выплаты по программе «Национальный Кешбэк», и кто из учителей сможет получить 1500 гривен.

«Деньги ходят за учителем»

В Украине заработает новая политика поддержки педагогов «Деньги ходят за учителем». Каждый учитель получит 1500 гривен на виртуальный счет, которые можно использовать на профессиональное обучение или повышение квалификации. В пилотном проекте смогут принять участие директора, заместители директоров и учителя, работающие с 7−9 классами Новой украинской школы, а также с 10 пилотными классами старшей профильной школы.

За год средний уровень заработных плат бухгалтеров вырос на 15−20%. Наибольшее повышение зафиксировано в крупных городах, прежде всего в Киеве и Днепре, где средние оклады для бухгалтеров выросли до 35−40 тыс. грн.

Рекордные международные резервы

По состоянию на 1 ноября 2025 года международные резервы Украины составили $49,52 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В октябре они выросли на 6,4%. Как пояснили в Национальном банке, такая динамика обусловлена ​​значительными объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты регулятором и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Аренда квартиры в ноябре

По данным ЛУН, цены на аренду квартиры в ноябре самые высокие в Ужгороде. Там средняя цена однокомнатной квартиры составляет 19 700 гривен в месяц. Киев по цене аренды в ноябре занял только третье место. Чтобы снять однокомнатную квартиру в столице, в среднем вам понадобится 17 тысяч гривен.

В последние годы украинцы стали одними из самых активных покупателей жилья за границей. Если раньше мотивами были инвестиции или обучение детей, то сегодня все чаще недвижимость покупают из-за стремления к безопасности, стабильности, а также в качестве «запасного аэродрома». Для того чтобы узнать, какая ситуация сейчас, мы пообщались с экспертами по международной недвижимости:

Налог на прибыль банков

Совет по финансовой стабильности (СФС) назвал ключевые вызовы для финансового сектора в условиях полномасштабной войны. РФС отдельно рассмотрела предложение о возможном увеличении ставки налога на прибыль банков до 50% в 2026 году. Участники заседания согласились, что потенциальный фискальный эффект от этого шага может быть значительно меньше, чем ожидается, а риски — значительными.

Кстати, Нацбанк в октябре 2025 года применил меры влияния к семи банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям. Причиной стали нарушения требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов, а также нарушения валютного законодательства.

Задержка выплат «Национального кешбэка»

Министерство экономики сообщило , что выплаты участникам программы «Национальный кешбэк» за август будут произведены на следующей неделе в полном объеме. Задержка связана с техническим процессом согласования, поскольку фактическое количество участников программы превысило предварительные расчеты.

Напомним, украинские СМИ писали, что платежи по программе не приходят на счета украинцев в течение двух месяцев из-за отсутствия финансирования для программы.

Напомним, что в рамках программы «Зимняя поддержка» каждый украинец получит по 1000 гривен. А еще будет выплата по 6500, но не каждому. Как получить эти деньги и на что их можно будет потратить, рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале:

Строительство нового европути

В Украине начинают строительство второго европути. Он будет проходить от границы с Польшей до Скнилова вблизи Львова. Реализацию первого этапа планируется завершить до конца 2027 года. На это Украина получила от Еврокомиссии первые грантовые 73,5 млн евро.

Реструктуризация ВВП-варрантов

Министр финансов Сергей Марченко прокомментировал заявление правительства Украины, обнародованное 6 ноября на бирже Euronext, о переговорах о реструктуризации ВВП-варрантов. Представители Украины с 16 октября по 5 ноября провели серию ограниченных переговоров со специальным комитетом, в который входят институциональные владельцы ВВП-варрантов, в ходе которых стороны безрезультатно дважды обменялись предложениями по их реструктуризации.

Марченко подчеркнул , что продолжение конструктивного взаимодействия с инвесторами имеет ключевое значение.

Бизнес во время войны

Сегодня каждый украинский регион сталкивается с уникальными вызовами, но бизнес демонстрирует чрезвычайную адаптивность, продолжает работать и развиваться, свидетельствуют результаты опроса ЕБА. По сравнению с прошлым годом оценки ситуации во всех регионах несколько улучшились. Улучшить условия ведения бизнеса, по мнению предпринимателей, может страхование военных рисков, сохранение и восстановление инфраструктуры, уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда и другие мероприятия.

Отметим, что 10 ноября — последний день подачи декларации за девять месяцев для ФЛП 3-й группы. Как подать декларацию в «Дія» — рассказываем здесь

Депозитные ставки

Глава НБУ Андрей Пышный заявил , что депозитные ставки, которые предлагают коммерческие банки, — это исключительно решение коммерческих банков. Нацбанк их никак не определяет. В то же время он отметил, что Нацбанк системно работает над тем, чтобы обеспечивать привлекательность гривневых активов и поддерживать спрос на депозиты в украинских банках.

