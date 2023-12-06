Демократы в Сенате представили законопроект на $111 миллиардов с финансированием для Украины — Finance.ua
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Демократы в Сенате представили законопроект на $111 миллиардов с финансированием для Украины

Казна и Политика
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Демократы в Сенате представили законопроект на $111 миллиардов с финансированием для Украины
Демократы в Сенате представили законопроект на $111 миллиардов с финансированием для Украины
Сенаторы-демократы обнародовали пакет на сумму около $111 млрд, предусматривающий помощь Украине и Израилю, а также меры, направленные на защиту южной границы США.
Об этом сообщает The Hill.
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В пояснении к законопроекту отмечается, что более $15 млрд пойдут на поддержку Украины, в частности, «военную подготовку, обмен разведданными» и «ужесточение присутствия в зоне ответственности Европейского командования».
Документ также предусматривает $10,6 млрд на помощь Израилю. Еще $43,6 млрд должны быть направлены на наращивание производственных мощностей США в сфере вооружений и боеприпасов, а также на инвестиции в американскую промышленную базу подлодок.
В то же время республиканцы требуют, чтобы решение о предоставлении помощи Украине и Израилю включало изменения, направленные на усиление безопасности границы США с Мексикой.
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Ожидается, что законопроект будет вынесен на первое процедурное голосование в среду.
Республиканцы заявили, что не будут голосовать за него без учета их требований, касающихся не только финансирования соответствующих мер, но и изменения политики в отношении мигрантов.
Напомним, лидер большинства в американском Сенате демократ Чак Шумер назначил первое процедурное голосование за проект закона, предложенный Джо Байденом, о выделении помощи для Украины и Израиля.
Однако лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл заявил во вторник, что республиканцы в Сенате не поддержат этот законопроект, если одновременно с ним не будет приниматься решение об усилении границы с Мексикой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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