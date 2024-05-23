Деловая активность в Еврозоне побила годовой рекорд — Finance.ua

Деловая активность в Еврозоне побила годовой рекорд Сегодня 20:44 — Мир

Деловая активность в Еврозоне побила годовой рекорд

Деловая активность частного сектора в Еврозоне достигла наивысшего уровня за последний год, что свидетельствует об ускорении экономического восстановления в регионе.

Об этом пишет Bloomberg.

Индекс менеджеров по закупкам S&P Global растет третий месяц подряд. В мае он вырос до 52,3 пункта, что превысило прогнозы аналитиков.

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Перспективы Еврозоны улучшаются после рецессии во второй половине 2023 года. Поскольку инфляция приближается к целевому уровню в 2%, Европейский центральный банк планирует начать снижать процентные ставки.

«В настоящее время мы наблюдаем незначительное оживление экономики в Еврозоне. В то же время инфляция продолжает отступать. Поэтому есть основания надеяться, что нам удастся вернуться к ценовой стабильности без рецессии», — сказала член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

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