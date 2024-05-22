Украинцы с помощью Дія.Бізнес зарегистрировали в Варшаве более 9 тысяч фирм — Finance.ua

Украинцы с помощью Дія.Бізнес зарегистрировали в Варшаве более 9 тысяч фирм Сегодня 08:37 — Мир

Украинцы с помощью Дія.Бізнес зарегистрировали в Варшаве более 9 тысяч фирм

С помощью Дія.Бізнес в Варшаве с начала войны украинцы открыли 9 406 предприятий.

Об этом сообщили в Дія.Бізнес в Варшаве.

«В Дія.Бізнес проинформировали, что с их помощью с начала войны в Варшаве было открыто 9 406 фирм, в Кракове — 2 661, во Вроцлаве — 2 128, в Познани — 1 084 и Люблине — 1 033 предприятия. В то время как, например, в Сосновке, Легнице, Ольштыне, Кошалине или Радоме кратно меньше», — говорится в сообщении.

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Почему открывают бизнес в Польше

Отмечается, что среди главных преимуществ для открытия собственного дела именно в Польше, кроме налоговой системы, в Дія.Бізнес называют развитую инфраструктуру, низкие бюрократические преграды, наличие хорошо образованных специалистов. В крупных городах типа Варшавы или Кракова выше конкуренция, но при этом и больший клиентский спрос на товары и услуги. В провинциальных городах легче открывать производство из-за большего количества свободных локаций, более низкой стоимости аренды и времени на дорогу до работы.

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По словам руководителя центра Дія.Бізнес в Варшаве Виктории Корытник, не пугают наших людей ни высокая конкуренция на местном рынке, ни маленькая маржа, ни более длительное время выхода на уровень безубыточности. И даже сложности с получением кредита на развитие дела не мешают украинским предпринимателям. Украинцы могут взять в Польше кредит на таких же условиях, как и местные жители. Но есть одно «но». Убедительным аргументом в глазах банка будет наличие не только PESEL со статусом UKR, а вид на временное жительство — karta pobytu, которая дает право находиться в стране до 2025 года.

«Банки перестраховываются, конечно. А вдруг вы вернетесь домой или переедете в другую страну? Если у украинца нет вида на жительство, ему кредит дают неохотно, это правда. Но с имеющимся статусом это не проблема. Условия кредитования выгодные», — отмечает Корытник.

Укрінформ По материалам:

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