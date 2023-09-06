Дело ПриватБанка: НАБУ и САП завершили следствие о хищении экс-топ-менеджментом 8,4 миллиарда гривен — Finance.ua

Дело ПриватБанка: НАБУ и САП завершили следствие о хищении экс-топ-менеджментом 8,4 миллиарда гривен
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о хищении 8,4 миллиарда гривен ПриватБанка.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ «ПриватБанк», бывший глава правления банка распорядился перечислить средства с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.
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Правоохранители констатируют, что в результате операции банку нанесли ущерб на сумму около 315 млн долл. (8,2 млрд грн по курсу НБУ).
Для прикрытия фактической растраты средств банка и придания вида законности этой преступной схеме бывшие чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юрлица.
«Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям», — добавляют в НАБУ.
Кроме того, экс-председатель правления банка, его первый заместитель и два руководителя департаментов за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным в декабре 2016 года на основании ложных документов выплатили средствами банка около 223 млн грн в пользу связанных с банком компаний.
Средства получили несколькими траншами две разные компании. 85,2 млн грн — на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн — в пользу другой. Впоследствии деньги были выведены за границу с целью легализации.
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