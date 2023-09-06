Дело ПриватБанка: НАБУ и САП завершили следствие о хищении экс-топ-менеджментом 8,4 миллиарда гривен — Finance.ua

Дело ПриватБанка: НАБУ и САП завершили следствие о хищении экс-топ-менеджментом 8,4 миллиарда гривен Сегодня 17:42 — Фондовый рынок

Дело ПриватБанка: НАБУ и САП завершили следствие о хищении экс-топ-менеджментом 8,4 миллиарда гривен

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о хищении 8,4 миллиарда гривен ПриватБанка

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ «ПриватБанк», бывший глава правления банка распорядился перечислить средства с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Читайте также Верховный Суд вернул ПриватБанку 24 миллиона, списанных в результате незаконного судебного решения

Правоохранители констатируют, что в результате операции банку нанесли ущерб на сумму около 315 млн долл. (8,2 млрд грн по курсу НБУ).

Для прикрытия фактической растраты средств банка и придания вида законности этой преступной схеме бывшие чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юрлица.

Читайте также ПриватБанк побил собственный рекорд доходности: сколько заработал банк за полгода

«Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям», — добавляют в НАБУ.

Кроме того, экс-председатель правления банка, его первый заместитель и два руководителя департаментов за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным в декабре 2016 года на основании ложных документов выплатили средствами банка около 223 млн грн в пользу связанных с банком компаний.

Средства получили несколькими траншами две разные компании. 85,2 млн грн — на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн — в пользу другой. Впоследствии деньги были выведены за границу с целью легализации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.