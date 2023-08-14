ПриватБанк побил собственный рекорд доходности: сколько заработал банк за полгода — Finance.ua

ПриватБанк побил собственный рекорд доходности: сколько заработал банк за полгода Сегодня 12:00 — Фондовый рынок

ПриватБанк побил собственный рекорд доходности: сколько заработал банк за полгода

ПриватБанк завершил первое полугодие 2023 года с финансовым результатом в 29,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«Банк побил свой собственный рекорд прибыльности, завершив полугодие с финансовым результатом в 29,7 млрд грн. Банк сохраняет высокую операционную эффективность, поддерживая бесперебойное обслуживание клиентов. Операционные расходы остаются стабильными под пристальным контролем руководства», — говорится в сообщении.

Инфографика: ПриватБанк

Уплата дивидендов

«Мы поддерживаем государство путем уплаты дивидендов и инвестиций в государственные облигации. Банк в мае перечислил в государственный бюджет 24,1 млрд грн в виде дивидендов (80% прибыли в прошлом году)», — добавляют в финучреждении.

Кредитный портфель

Кредитный портфель физических лиц вырос на 14% (на 6 млрд грн) до 49,2 млрд грн. Банк увеличил долю рынка кредитов физическим лицам до 36%, оставив кредитные ставки в розничном сегменте на довоенном уровне, несмотря на рост стоимости ресурсов.

Депозитный портфель

Депозитный портфель физлиц достиг 354 млрд грн, благодаря чему доля рынка увеличилась до 35,6%.

Остатки на срочных депозитных счетах физлиц в гривне выросли на 18% (на 6,9 млрд грн). В целом остатки на счетах клиентов увеличились на 3,5% (на 16,1 млрд грн), что свидетельствует о высоком доверии к банку.

Кредиты для бизнеса

Банк продолжает поддерживать экономику Украины путем финансирования малых и средних предприятий в отраслях, наиболее важных для продовольственной безопасности страны.

Банк профинансировал 10,3 тыс. предприятий, предоставив новые кредиты на 15,6 млрд грн. С начала года кредитный портфель бизнес-клиентов вырос на 11%, что позволило банку войти в тройку лидеров по агрокредитованию.

Помощь армии

В первом полугодии банк направил 100,3 млн грн на преодоление последствий войны. В частности, 50 млн грн было передано на помощь ВСУ и подразделениям, задействованным в сохранении территориальной целостности, 25 млн грн — на ликвидацию последствий трагедии на Каховской ГЭС, 15 млн грн — на помощь пострадавшим от ракетных обстрелов в Днепре, 5 млн грн — для центра протезирования Superhumans и еще 5,3 млн грн — на развитие безбарьерности и другие гуманитарные потребности.

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