Dell сократила штат руководителей — Finance.ua

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Dell сократила штат руководителей

Мир
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Dell сократила штат руководителей
Dell сократила штат руководителей
Компания Dell уволила часть сотрудников отдела продаж в рамках реструктуризации, преимущественно менеджеров и руководителей высшего звена.
Об этом сообщает Business Insider.
Dell уволила часть сотрудников в рамках реструктуризации отдела продаж. Во внутренней записке руководители компании объявили о планах объединения отделов продаж и создания новой команды AI Select Sales для подготовки к «миру ИИ».
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Сколько именно людей сократили, не уточняется. Известно, что увольнения коснулись преимущественно менеджеров, директоров и вице-президентов, некоторые из которых работали в компании более 20 лет.
«Каждые полгода у нас сокращение. Нет никаких возможностей для продвижения вверх. Я уже девять месяцев ищу новую работу за пределами Dell», — сказал один из работников отдела продаж.
По материалам:
vctr.media
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