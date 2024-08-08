Dell сократила штат руководителей — Finance.ua

Dell сократила штат руководителей Сегодня 05:44 — Мир

Dell сократила штат руководителей

Компания Dell уволила часть сотрудников отдела продаж в рамках реструктуризации, преимущественно менеджеров и руководителей высшего звена.

Об этом сообщает Business Insider

Dell уволила часть сотрудников в рамках реструктуризации отдела продаж. Во внутренней записке руководители компании объявили о планах объединения отделов продаж и создания новой команды AI Select Sales для подготовки к «миру ИИ».

Читайте также Из-за падения продаж в компании Dell прошло сокращение штата работников

Сколько именно людей сократили, не уточняется. Известно, что увольнения коснулись преимущественно менеджеров, директоров и вице-президентов, некоторые из которых работали в компании более 20 лет.

«Каждые полгода у нас сокращение. Нет никаких возможностей для продвижения вверх. Я уже девять месяцев ищу новую работу за пределами Dell», — сказал один из работников отдела продаж.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.