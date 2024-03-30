Из-за падения продаж в компании Dell прошло сокращение штата работников — Finance.ua
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Из-за падения продаж в компании Dell прошло сокращение штата работников

Фондовый рынок
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Из-за падения продаж в компании Dell прошло сокращение штата работников
Из-за падения продаж в компании Dell прошло сокращение штата работников, Фото: siliconangle.com
В американской компании Dell Technologies объявили о сокращении штата в рамках более широкой инициативы по уменьшению расходов, включавшей ограничение внешнего найма и реорганизацию сотрудников.
Об этом сообщает Reuters.
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По состоянию на 2 февраля 2024 года в компании работало почти 120 тыс. сотрудников, по сравнению со 126 тыс. годом ранее.
После того, как спрос на персональные компьютеры Dell оставался умеренным в течение почти двух лет, что привело к 11% снижению прибыли компании в четвертом квартале, были уволены работники.
Несмотря на то, что Dell предостерегает от краткосрочных вызовов, компания ожидает, что в 2025 финансовом году спрос улучшится, а ценообразование станет более конкурентоспособным.
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При этом в компании отметили, что производственные издержки могут возрасти, и добавили, что, вероятно, будет «продолжать сокращаться чистый доход других наших компаний в результате изменения наших коммерческих отношений с VMware».
Напомним, в 2024 году руководители компаний — членов Европейской бизнес ассоциации предвидят преимущественно положительную или стабильную динамику изменений в своих доходах. Только 3% компаний планируют сокращение персонала в этом году.
По материалам:
Укрінформ
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