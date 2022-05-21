Декларирование-2022: какие виды доходов подлежат обязательному декларированию — Finance.ua

Декларирование-2022: какие виды доходов подлежат обязательному декларированию

Сегодня 10:00 — Личные финансы

Специалисты Главного управления ГНС в Черновицкой области разъяснили , какие виды доходов подлежат обязательному декларированию. Так, с 1 января 2022 г. стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2021 года. Годовую налоговую декларацию о доходах за прошлый год обязаны заполнять и подавать до 1 мая 2022 года граждане, получившие доходы, с которых в 2021 году не уплачен налог на доходы физических лиц.

Согласно требованиям Налогового кодекса Украины обязательному декларированию подлежат:

доходы, с которых при начислении или выплате НДФЛ не удерживался;

доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (в том числе от сдачи в аренду собственного движимого или недвижимого имущества, продажи собственного имущества, продажи собственной сельхозпродукции физическим лицам и т.п.);

наследство от лиц, не являющихся членами семьи первой и второй степени родства, и подарки от лиц, не являющихся членами семьи первой степени родства;

доходы от продажи инвестиционных активов;

иностранные доходы

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Обязанность гражданина подать годовую налоговую декларацию прописана в Конституции Украины. В частности, статья 67 Основного Закона нашего государства обязывает каждого уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.

Как удобно подать декларацию?

Для удобства плательщиков и упрощения процедуры декларирования доходов гражданами на официальном веб-портале ГНС в Электронном кабинете в разделе «ЭК для граждан» работает электронный сервис «Декларация об имущественном состоянии и доходах». С помощью этого сервиса можно заполнить декларацию и послать ее в контролирующий орган в электронном виде с копиями первичных документов, в частности, для использования права на налоговую скидку.

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