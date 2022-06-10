Дефицита топлива: в каких городах уже подняли цены на проезд — Finance.ua

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Дефицита топлива: в каких городах уже подняли цены на проезд

Сегодня 16:00Личные финансы
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На фоне полномасштабного вторжения россии в Украину возникли проблемы на рынке горючего. Это привело к появлению ряда вызовов для украинцев. В частности, огромные очереди на заправки. Но сейчас в разных городах Украины начала расти стоимость проезда в общественном транспорте.

Львов

Жителей города Льва обязали платить 15 гривен за проезд в общественном автотранспорте уже со 2 июня. Предварительная цена — 10 гривен. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета.
Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах остается на прежнем уровне — 10 гривен (8,5 гривны при покупке билета онлайн), как и для пассажиров из всех льготных категорий.

Ивано-Франковск

Жители Ивано-Франковска будут платить больше проезд в общественном транспорте уже с 16 июня. Там цена проезда в автотранспорте у частных перевозчиков вырастет до 10 гривен. Об этом заявил городской глава Руслан Марцинкив.
Мэр также добавил, что стоимость проезда в коммунальном транспорте останется на прежнем уровне:
  • 10 гривен при оплате наличными;
  • — при условии расчета банковской картой;
  • — при использовании карты «Галка».

Луцк

Похожее решение планируется принять и на Волыни. Глава департамента экономической политики Луцкого городского совета Борис Смаль заявил, что стоимость проезда по общественному транспорту однозначно пойдет вверх. Основанием для такого шага он назвал удорожание составляющих, влияющих на тариф:
  • горючего,
  • запчастей,
  • размера минимальной заработной платы.
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Смаль добавил, что местные перевозчики предлагают цену на уровне 16 гривен за проезд, тогда как в городском совете ожидают, что этот показатель будет немного меньше. По мнению политика, стоимость проезда будет установлена в диапазоне от 12 — 15 гривен.
Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании исполкома городского совета, которое запланировано на 15 июня, пишет издание Волынские новости. Чиновник также добавил, что в случае уменьшения цены горючего 2,5 раза в Луцке восстановят предварительный тариф.

Днепр

Аналогичную тенденцию зафиксировали и в Днепре. Пока там платят за проезд в общественном транспорте 10 гривен. Однако уже летом цена может возрасти до 20 или 30 гривен. Объясняют это ростом стоимости топлива и запчастей.
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Тернополь

В то же время в Тернополе пока решили воздержаться от такого шага. В городе выбрали другой путь. Речь идет о проведении ряда мероприятий, призванных сэкономить деньги на перевозку пассажиров общественного транспорта и сохранение тарифа на проезд в городских автобусах и троллейбусах на прежнем уровне. Соответствующую информацию обнародовал на официальном сайте Тернопольский городской совет.
Прежде всего, в городе решили уменьшить количество единиц курсирующего общественного транспорта и количество рейсов. Речь идет о цифре в среднем на уровне 20 — 25%.

Дефицит топлива в Украине: почему так произошло, и когда он закончится

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По материалам: Телеканал 24
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