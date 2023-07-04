Дефицит текущего счета платежного баланса в мае составил $21 млн — Finance.ua

Дефицит текущего счета платежного баланса в мае составил $21 млн Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Дефицит текущего счета платежного баланса в мае составил $21 млн

В мае сальдо текущего счета платежного баланса было практически сбалансированным, дефицит составил всего 21 млн долларов (в мае 2022 года — 173 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Отрицательное сальдо торговли товарами и услугами, сформированное в том числе за счет значительных расходов граждан Украины, находящихся за границей, было компенсировано благодаря получению гранта от международных партнеров, что увеличило профицит вторичных доходов.

За пять месяцев 2023 года дефицит текущего счета составил 1.4 млрд долларов (в январе — мае 2022 профицит составил 3.1 млрд долларов).

Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 6.3 млрд долларов (за пять месяцев 2022 года профицит составил 2.1 млрд долларов).

Экспорт товаров увеличился на 10.0%, их импорт — на 28.2%. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров снизился на 0.2%, а их импорт увеличился на 6.7%. Объемы экспорта товаров составили 2.9 млрд долларов.

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Вырос экспорт продовольственных товаров на 38.9% (по сравнению с апрелем 2023 года сократился на 3.3%), в том числе зерновых — в 2.2 раза (по сравнению с апрелем уменьшился на 12.8%), а также черных и цветных металлов — на 9.6% (по сравнению с апрелем — на 20.8%).

Экспорт по другим товарным группам сократился.

В мае 2023 года в номинальном измерении больше всего увеличился экспорт в страны Азии (на 389 млн долларов, или в 2.3 раза, а их доля в экспорте товаров выросла с 11.3% в мае 2022 года до 23.7% в мае 2023 года) и Африки (на 150 млн долларов или в 3.6 раза, а их доля увеличилась с 2.2% до 7.2%).

В то же время сократился экспорт в страны ЕС (на 279 млн долларов или на 13.9%, их доля уменьшилась с 76.3% до 59.7%).

Объемы импорта товаров составили 4.9 млрд долларов. Энергетический импорт уменьшился на 7.1% (к апрелю — на 10.8%), неэнергетический вырос на 36.2% (к апрелю — на 10.0%).

Профицит сводного платежного баланса составил 1,5 млрд долларов (в мае 2022 года дефицит составил 1,9 млрд долларов).

По состоянию на 1 июня 2023 г. объем международных резервов составил 37.3 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4.9 месяца.

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Українські Новини По материалам:

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