Дефицит текущего счета платежного баланса в мае составил $21 млн — Finance.ua

Дефицит текущего счета платежного баланса в мае составил $21 млн
В мае сальдо текущего счета платежного баланса было практически сбалансированным, дефицит составил всего 21 млн долларов (в мае 2022 года — 173 млн долларов).
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Отрицательное сальдо торговли товарами и услугами, сформированное в том числе за счет значительных расходов граждан Украины, находящихся за границей, было компенсировано благодаря получению гранта от международных партнеров, что увеличило профицит вторичных доходов.
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За пять месяцев 2023 года дефицит текущего счета составил 1.4 млрд долларов (в январе — мае 2022 профицит составил 3.1 млрд долларов).
Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 6.3 млрд долларов (за пять месяцев 2022 года профицит составил 2.1 млрд долларов).
Экспорт товаров увеличился на 10.0%, их импорт — на 28.2%. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров снизился на 0.2%, а их импорт увеличился на 6.7%. Объемы экспорта товаров составили 2.9 млрд долларов.
Вырос экспорт продовольственных товаров на 38.9% (по сравнению с апрелем 2023 года сократился на 3.3%), в том числе зерновых — в 2.2 раза (по сравнению с апрелем уменьшился на 12.8%), а также черных и цветных металлов — на 9.6% (по сравнению с апрелем — на 20.8%).
Экспорт по другим товарным группам сократился.
В мае 2023 года в номинальном измерении больше всего увеличился экспорт в страны Азии (на 389 млн долларов, или в 2.3 раза, а их доля в экспорте товаров выросла с 11.3% в мае 2022 года до 23.7% в мае 2023 года) и Африки (на 150 млн долларов или в 3.6 раза, а их доля увеличилась с 2.2% до 7.2%).
В то же время сократился экспорт в страны ЕС (на 279 млн долларов или на 13.9%, их доля уменьшилась с 76.3% до 59.7%).
Объемы импорта товаров составили 4.9 млрд долларов. Энергетический импорт уменьшился на 7.1% (к апрелю — на 10.8%), неэнергетический вырос на 36.2% (к апрелю — на 10.0%).
Профицит сводного платежного баланса составил 1,5 млрд долларов (в мае 2022 года дефицит составил 1,9 млрд долларов).
По состоянию на 1 июня 2023 г. объем международных резервов составил 37.3 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4.9 месяца.
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