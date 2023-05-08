Дефицит рабочих рук в россии достиг 25-летнего максимума — Finance.ua

Дефицит рабочих рук в россии достиг 25-летнего максимума Сегодня 11:31 — Мир

Дефицит рабочих рук в россии достиг 25-летнего максимума

россия столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дефицитом рабочей силы. Центральный банк рф опросил 14 тыс. работодателей и обнаружил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года.

Об этом говорится в отчете разведки, обнародованном министерством обороны Великобритании.

За последние три года население россии сократилось на дополнительные 2 миллиона человек к ожидаемому прогнозу из-за последствий COVID-19 и войны в Украине.

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«В 2022 году россию покинули до 1,3 миллиона человек, в том числе много молодых и хорошо образованных людей, работавших в отраслях с высокой добавленной стоимостью», — отмечает разведка Великобритании.

В 2022-м около 100 тыс. ІТ-работников (10% рынка) уехали из рф и не вернулись.

«Мобилизация, исторически высокая эмиграция, а также старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы, что, вероятно, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует спровоцировать инфляцию», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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