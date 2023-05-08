Дефицит рабочих рук в россии достиг 25-летнего максимума — Finance.ua
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Дефицит рабочих рук в россии достиг 25-летнего максимума

Мир
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Дефицит рабочих рук в россии достиг 25-летнего максимума
Дефицит рабочих рук в россии достиг 25-летнего максимума
россия столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дефицитом рабочей силы. Центральный банк рф опросил 14 тыс. работодателей и обнаружил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года.
Об этом говорится в отчете разведки, обнародованном министерством обороны Великобритании.
За последние три года население россии сократилось на дополнительные 2 миллиона человек к ожидаемому прогнозу из-за последствий COVID-19 и войны в Украине.
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«В 2022 году россию покинули до 1,3 миллиона человек, в том числе много молодых и хорошо образованных людей, работавших в отраслях с высокой добавленной стоимостью», — отмечает разведка Великобритании.
В 2022-м около 100 тыс. ІТ-работников (10% рынка) уехали из рф и не вернулись.
«Мобилизация, исторически высокая эмиграция, а также старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы, что, вероятно, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует спровоцировать инфляцию», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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