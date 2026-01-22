Дефицит персонала в банковском секторе повышает зарплату Сегодня 08:30 — Личные финансы

Дефицит кадров в банках влияет на обслуживание клиентов.

Украинские банки сталкиваются с нехваткой квалифицированных работников.

Об этом заявили представители банков во время круглого стола «Банковский сектор Украины: достижения 2025 года и ожидания от 2026-го», передает Финансовый клуб.

По словам начальника управления по работе с клиентами Кредитвест Банка Мисака Арзуманяна, дефицит кадров влияет на обслуживание клиентов. «У каждого второго клиента есть проблемы с квалифицированными работниками или бронированием персонала. Банки эта проблема также частично затронула», — отметил он.

Влияние проблемы на зарплаты в банковском секторе

Своевременное решение проблемы дефицита кадров позволяет снизить операционные риски. «Повышение уровня заработных плат на банковском рынке будет, ведь конкуренция не стоит на месте», — добавил Арзуманян.

Первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева сообщила, что в ее банке повышение зарплат происходит ежегодно. «В нашем банке мы ежегодно пересматриваем уровень оплаты труда», — подчеркнула она.

В то же время, существует проблема с кадрами в новых направлениях. «Найти специалиста по искусственному интеллекту очень сложно. Так же трудно найти специалиста по инклюзии. Это специалисты с новыми компетенциями, и таких людей на рынке очень мало. Причина не в низких зарплатах в банках, а в том, что сам рынок таких специалистов очень ограничен», — объяснила Елена Дмитриева.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай отметила, что Фонд ориентируется на отчеты компаний, которые профессионально исследуют рынок.

«Мы получили отчет Ernst & Young, который ежегодно готовится, в частности, для банков. В нем зафиксирован рост заработных плат по рынку во всех категориях работников и ожидания дальнейшего прироста в следующем году. В прошлом году это был, вероятно, самый большой исторический рост — 23% за период с июля по июль», — подчеркнула Ольга Белай.

