Дефицит электричества: Зеленский анонсировал новые программы для украинцев — Finance.ua

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Дефицит электричества: Зеленский анонсировал новые программы для украинцев

Энергетика
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Дефицит электричества: Зеленский анонсировал новые программы для украинцев
Дефицит электричества: Зеленский анонсировал новые программы для украинцев
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время представит конкретику по программам, которые помогут украинцам во время дефицита электричества.
Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.
«Провел сегодня совещания с чиновниками — премьер-министр Шмыгаль, первый вице-премьер Свириденко, вице-премьер Федоров, министр финансов Марченко. Уже есть четкие детали новых решений для украинцев — новых программ, которые помогут людям в это время дефицитов электричества, а также это касается стабилизации мобильной связи», — сказал Зеленский.
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Он добавил, что «сейчас требуется максимум возможностей обеспечить генерацию — создание новой децентрализованной генерации, и под это будет финансовый ресурс».
«В ближайшее время чиновники представят всю конкретику», — подчеркнул президент.

Справка Finance.ua:

  • по подсчетам, стоимость гибридной солнечной электростанции для жителей стандартной «панельки» или «хрущевки» с установкой может стоить около 30 тысяч долларов;
  • в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков;
  • как отмечают в «Укрэнерго», ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Автономное электропитание: какие варианты и какой выбрать

По материалам:
Економічна Правда
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