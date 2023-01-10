Дефицит бюджета россии в 2022 составил 3,3 триллиона рублей — Минфин рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дефицит бюджета россии в 2022 составил 3,3 триллиона рублей — Минфин рф

Мир
8
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что по итогам 2022 года дефицит бюджета составил 3,3 триллиона рублей (свыше 45 млрд долл.), или 2,3% ВВП.
Об этом сообщает «РИА Новости».
Министр финансов государства-террориста отметил, что доходы прошлогоднего бюджета выросли почти до 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона рублей выше, чем планировалось изначально.
Читайте также
Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов благодаря как более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и росту нефтегазовых доходов, в том числе путем роста налога на добавленную стоимость вследствие увеличения спроса в определенные периоды прошлого года.
Однако увеличение финансирования расходов обусловило увеличение дефицита бюджета, который составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% ВВП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.