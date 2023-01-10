Дефицит бюджета россии в 2022 составил 3,3 триллиона рублей — Минфин рф Сегодня 16:12 — Мир

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что по итогам 2022 года дефицит бюджета составил 3,3 триллиона рублей (свыше 45 млрд долл.), или 2,3% ВВП.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Министр финансов государства-террориста отметил, что доходы прошлогоднего бюджета выросли почти до 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона рублей выше, чем планировалось изначально.

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Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов благодаря как более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и росту нефтегазовых доходов, в том числе путем роста налога на добавленную стоимость вследствие увеличения спроса в определенные периоды прошлого года.

Однако увеличение финансирования расходов обусловило увеличение дефицита бюджета, который составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% ВВП.

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Економічна Правда По материалам:

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