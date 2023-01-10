Дефицит бюджета россии в 2022 составил 3,3 триллиона рублей — Минфин рф
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что по итогам 2022 года дефицит бюджета составил 3,3 триллиона рублей (свыше 45 млрд долл.), или 2,3% ВВП.
Об этом сообщает «РИА Новости».
Министр финансов государства-террориста отметил, что доходы прошлогоднего бюджета выросли почти до 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона рублей выше, чем планировалось изначально.
Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов благодаря как более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и росту нефтегазовых доходов, в том числе путем роста налога на добавленную стоимость вследствие увеличения спроса в определенные периоды прошлого года.
Однако увеличение финансирования расходов обусловило увеличение дефицита бюджета, который составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% ВВП.
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