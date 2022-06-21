Decathlon в россии закроет магазины и продажи на сайте — Finance.ua
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Decathlon в россии закроет магазины и продажи на сайте

Сегодня 15:47Фондовый рынок
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Decathlon в россии закроет магазины и продажи на сайтеDecathlon в россии закроет магазины и продажи на сайте
Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 27 июня приостанавливает деятельность в россии: будут закрыты как магазины, так и продажи на сайте.
Об этом сообщается на российском сайте сети.
Причиной остановки работы в Decathlon называют трудности с поставками и обещают, что клиенты получат уже оформленные заказы.
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До 26 июня включительно будут открыты 36 магазинов в 16 регионах. На сайте можно будет оформить покупку до 22:00.
«26 июня мы временно приостанавливаем деятельность в россии», — говорится в заявлении компании.
Напомним, в марте Decathlon сообщила о временной приостановке деятельности на территории России: компания обещала продолжить поддерживать 2500 работников в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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