Coca-Cola сворачивает производство и уходит из рф — Finance.ua
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Coca-Cola сворачивает производство и уходит из рф

Сегодня 11:14Фондовый рынок
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Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать напиток Coca-Cola или продукцию других своих брендов в россии.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Coca-Cola Co.
Сейчас компания и ее клиенты распродают запасы. Когда они закончатся, Coca-Cola HBC «больше не будет производить и не будет продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в россии», — заявила компания.
Корпорация Coca-Cola Company заявила о приостановке работы на российском рынке на 13-й день после полномасштабного вторжения россии в Украину. Тогда компания заявила, что «продолжит отслеживать ситуацию и оценивать ее с учетом того, как будут разворачиваться события».

Справка Finance.ua:

  • в россии Coca-Cola HBC помимо самой Coca-Cola и ее подвидов выпускает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию;
  • в россии работают 10 заводов компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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