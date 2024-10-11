Дебютировали самые дешевые электрокары Renault (видео) — Finance.ua

Дебютировали самые дешевые электрокары Renault (видео) Сегодня 04:24 — Технологии&Авто

Дебютировали самые дешевые электрокары Renault (видео)

Представлены серийные версии Renault Mobilize Duo и его грузового варианта Bento. Компактные городские электромобили покажут публике на автошоу в Париже, а после этого они поступят в продажу по цене от 9090 до 11 600 евро. О них рассказали на официальном сайте Renaut Group.

Электромобили Renault Mobilize Duo и Bento — преемники модели Twizzy. Они бросят вызов миниатюрным Citroen Ami и FIAT Topolino.

Как и Renault Twizzy, миниатюрные Mobilize Duo и Bento — капсулы на колесах длиной всего 2,4−2,5 м и шириной 1,3 м. У них большая площадь остекления, а колеса разнесены по углам кузова. «Гильотинные» двери поднимаются вверх, как в Lamborghini.

Авто можно персонализировать за счет яркой расцветки. Примечательно, что электрокар Renault на 95% изготовлен из материалов, поддающихся вторичной переработке.

В салоне Renault Mobilize Duo пассажир сидит за водителем, а вот у Bento на месте заднего кресла установлен 649-литровый грузовой отсек. Показания приборов выведены на небольшой монохромный дисплей, а вместо экрана мультимедийной системы подключается смартфон, на который устанавливается специальное приложение.

Базовая комплектация Renault Mobilize Bento и Duo включает в себя безключевой доступ и подушку безопасности водителя. В более дорогих версиях есть Bluetooth и подогрев водительского сиденья, а за доплату доступны кондиционер и парктроник.

Электромобили Renault Mobilize доступны в двух версиях. Их мощность пока не раскрывают, но известно, что максимальная скорость составляет 45 и 80 км/ч. Автомобили очень маневренны — их диаметр разворота составляет всего 6,8 м.

Электрокары получили аккумуляторную батарею на 10,3 кВт∙ч. Запас хода составляет 161 км у Renault Mobilize Duo и 149 км — Bento. Зарядка на 80% в домашних условиях занимает 3 часа 50 минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.