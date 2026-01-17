0 800 307 555
ру
Дебютировал крупнейший электрокар Hyundai (фото)

Технологии&Авто
51
Дебютировал крупнейший электрокар Hyundai (фото), Фото: Hyundai
Новый Hyundai Staria Electric дебютировал на автошоу в Брюсселе. Электрокар поступит в продажу в Европе к концу первого полугодия.
Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Электромобиль Hyundai Staria получил 218-сильный мотор и батарею емкостью 84 кВт∙ч. Он способен развить 183 км/ч, а его запас хода составляет 400 км.
Благодаря 800-вольтному электрооборудованию быстрая зарядка (мощностью 180 кВт) на 80% занимает 20 минут.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Электрический вариант сохраняет футуристический дизайн и внешне отличается от бензинового обновленного Hyundai Staria только оформлением передней части с зарядным разъемом. При длине 5,25 м это самый большой электромобиль Hyundai.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
В салоне появились новые рули и 12,3-дюймовые дисплеи как у всех Hyundai Staria 2026. Минивэн Hyundai Staria Electric выйдет на рынок в пассажирских версиях.
Сначала предложат утилитарный девятиместный вариант Wagon и более дорогую семиместную версию Luxury с электроприводом дверей, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией кресел первых двух рядов.
По материалам:
Фокус
Авто
