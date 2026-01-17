Дебютировал крупнейший электрокар Hyundai (фото) Сегодня 01:20 — Технологии&Авто

Дебютировал крупнейший электрокар Hyundai (фото), Фото: Hyundai

Новый Hyundai Staria Electric дебютировал на автошоу в Брюсселе. Электрокар поступит в продажу в Европе к концу первого полугодия.

Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Staria получил 218-сильный мотор и батарею емкостью 84 кВт∙ч. Он способен развить 183 км/ч, а его запас хода составляет 400 км.

Благодаря 800-вольтному электрооборудованию быстрая зарядка (мощностью 180 кВт) на 80% занимает 20 минут.

Фото: Hyundai

Электрический вариант сохраняет футуристический дизайн и внешне отличается от бензинового обновленного Hyundai Staria только оформлением передней части с зарядным разъемом. При длине 5,25 м это самый большой электромобиль Hyundai.

Фото: Hyundai

В салоне появились новые рули и 12,3-дюймовые дисплеи как у всех Hyundai Staria 2026. Минивэн Hyundai Staria Electric выйдет на рынок в пассажирских версиях.

Сначала предложат утилитарный девятиместный вариант Wagon и более дорогую семиместную версию Luxury с электроприводом дверей, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией кресел первых двух рядов.

