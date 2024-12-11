Дебютировал 1000-сильный суперкар Aston Martin с мотором Mercedes (фото) — Finance.ua

Дебютировал 1000-сильный суперкар Aston Martin с мотором Mercedes (фото) Сегодня 23:15 — Технологии&Авто

Дебютировал 1000-сильный суперкар Aston Martin с мотором Mercedes (фото)

Суперкар Aston Martin Valhalla наконец-то запускают в производство. Купе выпустят лимитированной серией из 999 автомобилей и начнут продавать со второго квартала 2025 года по цене примерно от $800 000. Его подробности раскрыли на сайте британского автопроизводителя.

Напомним, первый прототип Aston Martin Valhalla презентовали еще в 2019 году. А через два года авто снялось в фильме «Не время умирать» о приключениях Джеймса Бонда. В разработке авто принял участие двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

Valhalla — нетипичный Aston Martin, ведь это обтекаемое среднемоторное купе, в основе которого лежит карбоновый монокок. Дверь авто поднимается вверх. А вот передняя часть выдержана в фирменном стиле британской марки. Масса купе составляет 1652 кг.

«Фишка» Aston Martin Valhalla — его активная аэродинамика. Купе получило большое антикрыло с изменяющимся углом атаки, регулируемый сплиттер и ряд других элементов. Прижимная сила составляет 600 кг при 240 км/ч.

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Салон Aston Martin Valhalla довольно скромный, по меркам британской марки, ведь здесь нет фирменной роскоши. В украшении сочетаются кожа и карбон. Установлены спортивные сиденья, приплюснутый руль и два дисплея на передней панели.

Новый Aston Martin Valhalla является полноприводным гибридом — оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо от Mercedes-AMG и сразу тремя электромоторами. Суммарная отдача установки — 1064 л. с.

Суперкар Aston Martin Valhalla не только способен разогнаться до сотни за 2,5 с и развить 350 км/ч, но может преодолеть до 14 км на электротяге.

Кроме того, Aston Martin Valhalla получил переднюю подвеску как у болидов «Формулы-1» и карбоново-керамические тормоза диаметром 410 мм спереди и 388 мм сзади.

Фокус По материалам:

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