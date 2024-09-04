Представлен самый быстрый Aston Martin в истории (фото) — Finance.ua

Представлен самый быстрый Aston Martin в истории (фото) 04.09.2024, 01:24 — Технологии&Авто

Представлен самый быстрый Aston Martin в истории (фото)

Aston Martin Vanquish сменил поколение, ставшее третьим в его истории. Роскошное купе пришло на смену DBS Superleggera и является самым мощным в истории марки.

Новый Vanquish прирос в размерах и достигает длины в 4850 мм при колесной базе 2885 мм. Флагманский суперкар остался узнаваемым, но стал более агрессивным на вид. У него более широкая решетка радиатора, большие каплевидные матричные фары и бампер с выраженным сплиттером. Также внимание привлекает карбоновый обвес, дополнительные воздухозаборники, встроенные ручки дверей и 21-дюймовые кованые легкосплавные колесные диски, обутые в шины Pirelli P Zero.

На корме установлены новые фонари с семью светодиодными «лезвиями», большой диффузор и выхлопная система из нержавеющей стали с четырьмя патрубками. Если последняя кажется немного старомодной, то на выбор покупателю предлагается титановый выхлоп, который снизит вес суперкара на 10,5 кг.

Салон купе выглядит не менее эффектно. Aston Martin сохранил концепцию его выполнения, но в оснащение включил 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и мультимедийную систему с таким же экраном. В другие новинки вошли передние сиденья с 16-позиционной электрорегулировкой и еще аудиосистема Bowers & Wilkins с 15 динамиками. Отделка выполнена из алькантары и полуанилиновой кожи.

Новый Vanquish оснащен 5,2-литровым битурбированным двигателем V12 мощностью 824 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и системой заднего привода. Разгон с места до сотни занимает 3,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 344 км/ч.

Суперкар получил более толстые стабилизаторы поперечной стойкости, перекалиброванную систему электроусилителя руля и новую электронную систему контроля устойчивости. Производство Aston Martin Vanquish начнется в конце этого года. Компания будет выпускать менее 1000 единиц модели в год. Первые поставки запланированы на октябрь. Стоимость новинки начинается от 400 тысяч долларов.

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