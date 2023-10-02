Давление на россию будет только увеличиваться — Галущенко о принятии резолюции МАГАТЭ Сегодня 11:34 — Энергетика

Давление на россию будет только увеличиваться — Галущенко о принятии резолюции МАГАТЭ

«Давление на россию будет только увеличиваться», сообщил Герман Галущенко о принятии резолюции МАГАТЭ по немедленному возвращению ЗАЭС под контроль Украины.

Избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ и принятие резолюции по ситуации на ЗАЭС является мощным международным инструментом.

Читайте также Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ

Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Мы не ожидаем, что после принятия резолюции россияне немедленно соберутся и покинут станцию, потому что решения международных институций не ограничивают врага в действиях. Но это мощный международный инструмент. Принятие резолюции МАГАТЭ означает, что давление на россию будет только увеличиваться. И рано или поздно они вынуждены будут выполнить эту резолюцию», — сказал министр.

Читайте также МАГАТЭ одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской атомной станции под полный контроль Украины

Он добавил, что решение генконференции МАГАТЭ продемонстрировало консолидацию мира вокруг Украины, и это дает надежду, что процесс деоккупации ЗАЭС будет ускоряться.

«Украина теперь будет иметь право прямого голоса в МАГАТЭ и будет использовать его для того, чтобы приблизить деоккупацию ЗАЭС. Поддержка, которую мы получили, — это свидетельство того, что весь мир согласен с Украиной в том, что это должно произойти как можно быстрее», — сказал министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.