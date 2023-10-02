Давление на россию будет только увеличиваться — Галущенко о принятии резолюции МАГАТЭ — Finance.ua
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Давление на россию будет только увеличиваться — Галущенко о принятии резолюции МАГАТЭ

Энергетика
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Давление на россию будет только увеличиваться — Галущенко о принятии резолюции МАГАТЭ
Давление на россию будет только увеличиваться — Галущенко о принятии резолюции МАГАТЭ
«Давление на россию будет только увеличиваться», сообщил Герман Галущенко о принятии резолюции МАГАТЭ по немедленному возвращению ЗАЭС под контроль Украины.
Избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ и принятие резолюции по ситуации на ЗАЭС является мощным международным инструментом.
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Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«Мы не ожидаем, что после принятия резолюции россияне немедленно соберутся и покинут станцию, потому что решения международных институций не ограничивают врага в действиях. Но это мощный международный инструмент. Принятие резолюции МАГАТЭ означает, что давление на россию будет только увеличиваться. И рано или поздно они вынуждены будут выполнить эту резолюцию», — сказал министр.
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Он добавил, что решение генконференции МАГАТЭ продемонстрировало консолидацию мира вокруг Украины, и это дает надежду, что процесс деоккупации ЗАЭС будет ускоряться.
«Украина теперь будет иметь право прямого голоса в МАГАТЭ и будет использовать его для того, чтобы приблизить деоккупацию ЗАЭС. Поддержка, которую мы получили, — это свидетельство того, что весь мир согласен с Украиной в том, что это должно произойти как можно быстрее», — сказал министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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