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Давление на финансовую систему Украины усиливается — НБУ

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Здание банка
Здание банка
Финансовая система Украины остается устойчивой, однако давление на нее усиливается. В Национальном банке оценивают вероятность масштабных системных рисков как умеренную, в то же время указывая на ряд факторов, которые могут создавать дополнительные угрозы экономике, бюджету и банковскому сектору.
Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на отчет НБУ о финансовой стабильности за первое полугодие 2026 года.
По ее данным, украинские банки имеют достаточные запасы ликвидности и капитала. Доля неработающих кредитов снизилась до самого низкого уровня за 15 лет, а корпоративное кредитование демонстрирует самые быстрые темпы роста более чем за 15 лет — годовой прирост гривневого кредитного портфеля превышает 30%.
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Экономическая ситуация и налоги создают дополнительные риски

В то же время, макроэкономическая ситуация в Украине остается сложной. По данным, реальный ВВП в первом квартале 2026 года сократился на 0,6%. Кроме того, НБУ снизил прогноз роста экономики на 2026 год с 1,8 до 1,3%.
Ожидается также ускорение инфляции — до 9,4% к концу года. Высоким остается и дефицит государственного бюджета из-за значительных оборонных расходов.
Ключевым стабилизатором для финансовой системы остается международное финансирование. НБУ предупреждает, что отклонение графика поступления международной помощи от планируемого может создать существенные риски для бюджета, валютного курса и международных резервов.
Отдельно Нацбанк выделяет налоговую нагрузку на банковский сектор. Ставка налога на прибыль банков в размере 50%, по оценке регулятора, ограничивает возможности банков накапливать капитал и участвовать в финансировании восстановления Украины. В то же время, чистая рентабельность капитала банков может снизиться до 22%.
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«Болевая точка, которую отдельно выделяет НБУ — чрезмерное налогообложение банков», — отметила Василевская-Смаглюк.
Ранее мы сообщали, что налог на прибыль банков в размере 50% банковский сектор в 2023 году воспринял с пониманием как разовый вынужденный шаг, учитывая «нерыночную природу» прибыли в тот период. Однако продолжение этой практики в нынешних условиях создает риски для дальнейшего расширения кредитования и способности банков поддерживать экономику во время войны и послевоенного восстановления.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки Украины
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