Давление на финансовую систему Украины усиливается — НБУ Сегодня 15:24

Здание банка

Финансовая система Украины остается устойчивой, однако давление на нее усиливается. В Национальном банке оценивают вероятность масштабных системных рисков как умеренную, в то же время указывая на ряд факторов, которые могут создавать дополнительные угрозы экономике, бюджету и банковскому сектору.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на отчет НБУ о финансовой стабильности за первое полугодие 2026 года.

По ее данным, украинские банки имеют достаточные запасы ликвидности и капитала. Доля неработающих кредитов снизилась до самого низкого уровня за 15 лет, а корпоративное кредитование демонстрирует самые быстрые темпы роста более чем за 15 лет — годовой прирост гривневого кредитного портфеля превышает 30%.

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Экономическая ситуация и налоги создают дополнительные риски

В то же время, макроэкономическая ситуация в Украине остается сложной. По данным, реальный ВВП в первом квартале 2026 года сократился на 0,6%. Кроме того, НБУ снизил прогноз роста экономики на 2026 год с 1,8 до 1,3%.

Ожидается также ускорение инфляции — до 9,4% к концу года. Высоким остается и дефицит государственного бюджета из-за значительных оборонных расходов.

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Ключевым стабилизатором для финансовой системы остается международное финансирование. НБУ предупреждает, что отклонение графика поступления международной помощи от планируемого может создать существенные риски для бюджета, валютного курса и международных резервов.

Отдельно Нацбанк выделяет налоговую нагрузку на банковский сектор. Ставка налога на прибыль банков в размере 50%, по оценке регулятора, ограничивает возможности банков накапливать капитал и участвовать в финансировании восстановления Украины. В то же время, чистая рентабельность капитала банков может снизиться до 22%.

«Болевая точка, которую отдельно выделяет НБУ — чрезмерное налогообложение банков», — отметила Василевская-Смаглюк.

Ранее мы сообщали , что налог на прибыль банков в размере 50% банковский сектор в 2023 году воспринял с пониманием как разовый вынужденный шаг, учитывая «нерыночную природу» прибыли в тот период. Однако продолжение этой практики в нынешних условиях создает риски для дальнейшего расширения кредитования и способности банков поддерживать экономику во время войны и послевоенного восстановления.

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