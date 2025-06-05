«Датская модель»: Украина получит 1,3 млрд евро помощи (на что пойдут средства) — Finance.ua

«Датская модель»: Украина получит 1,3 млрд евро помощи (на что пойдут средства) Сегодня 13:28 — Казна и Политика

«Датская модель»: Украина получит 1,3 млрд евро помощи (на что пойдут средства)

развитие «датской модели». Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе заседания Контактной группы по обороне Украины (" Рамштайн ") в Брюсселе обсудил с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном дальнейшее

Об этом сообщает Минобороны

Были достигнуты договоренности о передаче первого транша в размере 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии.

На что пойдут деньги

Денежные средства в ближайшее время поступят на производство украинского оружия: артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

В целом оборонная поддержка Украины по «датской модели» будет масштабироваться до 1,3 млрд евро уже в 2025 году. Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов.

«Датская модель» — это уникальный механизм прямой поддержки украинского ОПК, демонстрирующий доверие к украинской армии, признание способностей отечественных производителей и реальный вклад в укрепление Сил обороны Украины.

«Это инвестиция в нашу победу — в оружие, производимое в Украине, в безопасность всей Европы. Благодарен Дании за лидерство. И особенно министру Поульсену за непоколебимую поддержку Украины», — отметил Рустем Умеров.

2025 год станет рекордным по объемам помощи в сфере безопасности. Партнеры Украины еще раз подтвердили свою решимость поддерживать нашу страну в противостоянии российской агрессии. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам 28-го заседания Контактной группы по обороне в формате «Рамштайн».

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