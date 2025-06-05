«Датская модель»: Украина получит 1,3 млрд евро помощи (на что пойдут средства) — Finance.ua

«Датская модель»: Украина получит 1,3 млрд евро помощи (на что пойдут средства)
Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") в Брюсселе обсудил с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном дальнейшее развитие «датской модели».
Об этом сообщает Минобороны.
Были достигнуты договоренности о передаче первого транша в размере 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии.
На что пойдут деньги
Денежные средства в ближайшее время поступят на производство украинского оружия: артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.
В целом оборонная поддержка Украины по «датской модели» будет масштабироваться до 1,3 млрд евро уже в 2025 году. Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов.
- «Датская модель» — это уникальный механизм прямой поддержки украинского ОПК, демонстрирующий доверие к украинской армии, признание способностей отечественных производителей и реальный вклад в укрепление Сил обороны Украины.
«Это инвестиция в нашу победу — в оружие, производимое в Украине, в безопасность всей Европы. Благодарен Дании за лидерство. И особенно министру Поульсену за непоколебимую поддержку Украины»,
— отметил Рустем Умеров.
2025 год станет рекордным по объемам помощи в сфере безопасности. Партнеры Украины еще раз подтвердили свою решимость поддерживать нашу страну в противостоянии российской агрессии. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам 28-го заседания Контактной группы по обороне в формате «Рамштайн».
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