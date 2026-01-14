0 800 307 555
Датская компания заявила, что рф взяла под контроль ее дочерние предприятия

Датская компания по производству строительных материалов Rockwool заявила, что рф ввела принудительное внешнее управление над четырьмя дочерними предприятиями, расположенными в россии, поэтому компания больше не контролирует свои тамошние активы.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Датская компания по производству строительных материалов Rockwool заявила во вторник, что россия взяла под контроль четыре завода компании в россии, и компания больше не контролирует свои активы в стране», — говорится в сообщении.
В заявлении компании Rockwool говорится, что заводы будут деконсолидированы, а чистая стоимость ее бизнеса там будет списана, добавляя, что их общий собственный капитал на 31 декабря составил 469 миллионов евро.
В компании добавили, что будут защищать свои законные права согласно двустороннему инвестиционному соглашению между двумя странами, но добавили: «Мы не настроены оптимистично относительно отмены решения о принудительном внешнем управлении нашими российскими дочерними компаниями».
По материалам:
Укрінформ
