Дата-центры в Ирландии потребляют больше электричества, чем население всех городов — Finance.ua

Дата-центры в Ирландии потребляют больше электричества, чем население всех городов 31.07.2024, 01:34 — Энергетика

Дата-центры в Ирландии потребляют больше электричества, чем население всех городов

Дата-центры, хранящие и обрабатывающие информацию, в Ирландии впервые стали потреблять больше электричества, чем население всех городов.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным Центрального статистического управления, дата-центры использовали 21% электроэнергии Ирландии в прошлом году, а городское население — только 18%.

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Эксперты опасаются, что внезапный скачок спроса на электроэнергию, вызванный центрами обработки данных, может сорвать достижения климатических целей в Ирландии и по всей Европе.

Компания Google, европейская штаб-квартира которой находится в Ирландии, ранее в этом месяце заявила, что ее центры обработки данных рискуют отсрочить реализацию ее экологических амбиций после того, как в прошлом году общий объем выбросов увеличился на 48% по сравнению с 2019 годом.

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Рост спроса на обработку данных, вызванный достижениями в области искусственного интеллекта, может привести к тому, что ирландские центры обработки данных будут потреблять около 31% электроэнергии страны в течение следующих трех лет.

Это превысит спрос на электроэнергию всего населения Ирландии (не только городского, но и сельского), в совокупности составлявшего 28% в 2023 году. Это также усугубит давление на технологические компании, заставив их больше инвестировать в разработку собственных возобновляемых источников энергии.

В прошлом году Ирландия использовала ископаемое топливо для получения более 50% электроэнергии, из которых 45% была произведена газовыми электростанциями, а остальное — за счет сжигания угля, торфа или нефти. Ветроэнергетика составила 34,6% электроэнергии Ирландии, а солнечная — 1,2%.

Економічна Правда По материалам:

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