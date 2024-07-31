Дата-центры в Ирландии потребляют больше электричества, чем население всех городов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дата-центры в Ирландии потребляют больше электричества, чем население всех городов

Энергетика
15
Дата-центры в Ирландии потребляют больше электричества, чем население всех городов
Дата-центры в Ирландии потребляют больше электричества, чем население всех городов
Дата-центры, хранящие и обрабатывающие информацию, в Ирландии впервые стали потреблять больше электричества, чем население всех городов.
Об этом сообщает The Guardian.
По данным Центрального статистического управления, дата-центры использовали 21% электроэнергии Ирландии в прошлом году, а городское население — только 18%.
Читайте также
Эксперты опасаются, что внезапный скачок спроса на электроэнергию, вызванный центрами обработки данных, может сорвать достижения климатических целей в Ирландии и по всей Европе.
Компания Google, европейская штаб-квартира которой находится в Ирландии, ранее в этом месяце заявила, что ее центры обработки данных рискуют отсрочить реализацию ее экологических амбиций после того, как в прошлом году общий объем выбросов увеличился на 48% по сравнению с 2019 годом.
Читайте также
Рост спроса на обработку данных, вызванный достижениями в области искусственного интеллекта, может привести к тому, что ирландские центры обработки данных будут потреблять около 31% электроэнергии страны в течение следующих трех лет.
Это превысит спрос на электроэнергию всего населения Ирландии (не только городского, но и сельского), в совокупности составлявшего 28% в 2023 году. Это также усугубит давление на технологические компании, заставив их больше инвестировать в разработку собственных возобновляемых источников энергии.
В прошлом году Ирландия использовала ископаемое топливо для получения более 50% электроэнергии, из которых 45% была произведена газовыми электростанциями, а остальное — за счет сжигания угля, торфа или нефти. Ветроэнергетика составила 34,6% электроэнергии Ирландии, а солнечная — 1,2%.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.