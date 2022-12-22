Дания выделила новый пакет помощи Украине на сумму свыше $40 миллионов — Finance.ua
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Дания выделила новый пакет помощи Украине на сумму свыше $40 миллионов

Казна и Политика
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Дания выделила новый пакет помощи Украине на сумму свыше $40 миллионов
Дания выделила новый пакет помощи Украине на сумму свыше $40 миллионов
Правительство Дании выделило новый пакет помощи Украине. Речь идет об около 43 миллионах долларов, которые потратят на покупку оружия и оборудования.
«Борьба Украины за свободу — это также наша и Европы Борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон», — заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.
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В Минобороны страны отметили, что деньги выделят из бюджета датского оборонного ведомства и передадут Международному фонду для Украины, который занимается Лондоном.
При этом Эллеманн-Йенсен заверил, что Копенгаген будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную помощь украинскому народу.
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Напомним, 1 сентября стало известно, что президент Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Дании Эппе Кофодом. По итогам встречи Копенгаген пообещал передать для ВСУ зимнюю форму и одежду.
Кроме того, Дания согласилась присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области.
Также Дания вместе со Словакией, Норвегией и Германией подписали письмо о намерении совместно внести финансовый вклад в производство и передачу Украине словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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