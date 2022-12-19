С 24 февраля США предоставили Украине более $19,3 миллиарда помощи в целях безопасности — Finance.ua
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С 24 февраля США предоставили Украине более $19,3 миллиарда помощи в целях безопасности

Казна и Политика
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С 24 февраля США предоставили Украине более $19,3 миллиарда помощи в целях безопасности
С 24 февраля США предоставили Украине более $19,3 миллиарда помощи в целях безопасности
С начала полномасштабной агрессии рф против Украины Соединенные Штаты Америки предоставили Украине свыше 19,3 миллиарда долларов помощи в целях безопасности.
Об этом сообщил в ходе брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.
«Начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили около 22,1 млрд долл. на помощь Украине в сфере безопасности и свыше 19,3 млрд долл. с начала неспровоцированного и агрессивного полномасштабного вторжения россии 24 февраля», — заявил он.
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Он заверил, что с целью удовлетворения растущих потребностей Украины на поле боя США будут «продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности и помощь, включая тренировки».
Напомним, 9 декабря США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму $275 миллионов, включавшего ракеты для систем HIMARS, 80 тысяч снарядов калибра 155 мм, средства противодействия БПЛА, бронированные транспортеры HMMWV, около 150 электрогенераторов и прочее оборудование.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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