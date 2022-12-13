Украина ожидает помощи от США в размере 38 миллиардов долларов — Finance.ua

Украина ожидает помощи от США в размере 38 миллиардов долларов Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Украина ожидает помощи от Соединенных Штатов Америки в размере 38 миллиардов долларов.

Как отметила первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко в эфире информационного телемарафона, в эту сумму входит военная и финансовая поддержка.

«Сейчас речь идет об „украинском“ законе, который лежит уже на рассмотрении (в Конгрессе США. — Ред.). Это 38 миллиардов долларов на 9 месяцев до сентября 23-го года. Эти 38 миллиардов будут состоять из военной, финансовой помощи — 1, 1 миллиард в месяц прямой бюджетной поддержки», — сказала она.

Она отметила, что в правительстве ожидают, что этот пакет помощи будет принят Соединенными Штатами до конца декабря, потому что с января будет месяц-два перерыва в принятии решений в Конгрессе из-за изменения его состава.

УНІАН По материалам:

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