Дания увеличит свою финансовую помощь Украине на €110 миллионов, — Reuters Сегодня 17:44 — Казна и Политика

Дания увеличит свою финансовую помощь Украине на €110 миллионов, — Reuters

Великобритания и Дания объявили об увеличении помощи Украине в виде денег и оружия на международной конференции доноров в Копенгагене.

Об этом заявили министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

«Мы все должны продолжать оказывать и увеличивать поддержку Украины оружием, тренировками, разминированием, финансово. И надеюсь, что мы сможем здесь сегодня согласовать еще больше взносов, и, конечно, Дания готова выполнить свою часть. Сегодня мы можем объявить о новом взносе в размере 110 млн евро на оружие, оснащение и тренировку», — сказала Фредериксен.

Между тем, Великобритания поставит Украине больше реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км (50 миль). По словам Бена Уоллеса, поставка оружия поможет Украине защититься от российской тяжелой артиллерии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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