Дания согласовала создание фонда на $1 млрд для помощи Украине — Finance.ua

Дания согласовала создание фонда на $1 млрд для помощи Украине Сегодня 14:29 — Казна и Политика

Дания согласовала создание фонда на $1 млрд для помощи Украине

Правительство Дании и широкое большинство партий в датском парламенте договорились о создании фонда в размере 7 млрд датских крон (1 млрд долларов США) для гражданской, военной и экономической помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении Минфина Дании.

«Сегодняшним соглашением мы выделяем чуть более 7 млрд датских крон дополнительно на помощь Украине. Я рад, что широкое большинство в датском парламенте берет на себя ответственность и демонстрирует, что Дания стоит вместе с Украиной. Дания уже одна из стран, которая — относительно наших размеров — поддерживает Украину больше всех. Это то, с чем правительство и стороны договора соглашаются оставаться и дальше», — сказал министр финансов Николай Ваммен.

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«Украинцы борются не только за собственную свободу, но и за безопасность всей Европы. С Украинским фондом мы выводим датскую поддержку Украины на новый уровень. Это касается не в последнюю очередь бизнес-сферы. Датские компании могут поставлять многое из того, чего не хватает Украине, например, питьевая вода, централизованное отопление и продукты питания. Поэтому мы должны увеличить наши усилия», — заявил глава МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

Фонд направлен на потребности и пожелания Украины относительно согласованных усилий Дании, которые будут сосредотачиваться на военной, гражданской и коммерческой поддержке.

Средства фонда назначены на помощь в 2023 году.

В дополнение к этому, в 2024-2027 годах зарезервированы средства, которые могут способствовать возмещению расходов на замену военной техники, связанной с военными пожертвованиями, сделанными в 2022 и 2023 годах.

Фонд будет состоять из трех компонентов:

военная поддержка борьбы за свободу в виде оружия, другого военного оборудования и тренировочных мероприятий. На военную поддержку предусмотрено около 5,4 миллиарда датских крон в 2023 году;

гражданская поддержка, направленная на безотлагательные гуманитарные усилия, а также на долгосрочную реконструкцию. На эти цели зарезервировано 1,2 млрд датских крон;

поддержка бизнес-инициатив, которые дают датским компаниям возможность внести свой вклад в восстановление Украины. На это зарезервировано 0,4 млрд датских крон.

Как отметил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен, до этого времени Дания предоставила Украине военную поддержку на сумму около 5 миллиардов датских крон, и с помощью вновь созданного Украинского фонда страна стремится поддерживать высокий уровень военной поддержки.

«Это должно иметь реальное и заметное значение для украинцев. Их борьба — это также и наша борьба», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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