Дания предоставит Украине 217 миллионов долларов военной помощи: куда направят средства

В рамках 28-го пакета помощи Дания предоставит Украине военную поддержку на сумму около 217 миллионов долларов.

Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

Куда направят средства

Из общей суммы 15,7 миллионов долларов будет направлено на финансирование «датской модели» в 2025 году. Еще 57,7 миллиона выделят на инициативу PURL, позволяющую закупать для Украины американское вооружение.

Кроме того, 12,4 миллиона долларов Дания предоставит для обеспечения украинских военных горючим.

Общий объем помощи

С начала полномасштабного вторжения Дания уже выделила Украине около 11 миллиардов долларов помощи на период с 2022 по 2028 год.

Напомним, Дания — первая страна, инвестировавшая в украинскую оборонную промышленность. Исчерпав запасы оружия, которые можно передать ВСУ, Дания стала напрямую финансировать производство военной техники в Украине. Этот формат сотрудничества получил название «датская модель».

Данная модель предусматривает, что страны ЕС могут финансировать контракты с украинскими производителями на изготовление вооружения для ВСУ. Украина формирует заказы: выбирает компании и необходимые виды оружия, а европейские страны со своей стороны проводят независимый аудит производителей.

В августе Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Германия выделили Украине $1,5 млрд на оборонные нужды в рамках инициативы PURL.

