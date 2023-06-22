Данилишин рассказал о состоянии валютного рынка и финансового сектора — Finance.ua

Данилишин рассказал о состоянии валютного рынка и финансового сектора Сегодня 13:00 — Валюта

Данилишин рассказал о состоянии валютного рынка и финансового сектора

Заметное увеличение спроса на иностранную валюту на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне незначительного сокращения ее предложения на прошлой неделе обусловило увеличение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 436 млн долларов США (по сравнению с 278 млн долларов неделей ранее).

Об этом сообщил председатель Совета НБУ, академик НАН Украины, заведующий кафедрой КНЭУ им. В. Гетьмана Богдан Данилишин.

При этом хотя дефицит внешней торговли товарами и услугами и сократился в апреле, однако остается существенным фактором давления на обменный курс гривны

Так, счет текущих операций в апреле второй месяц подряд был сведен с профицитом (285 млн долларов США), что позволило сократить отрицательное сальдо ПС с начала года до 597 млн долларов США.

Это стало возможным благодаря сокращению дефицита торговли товарами и услугами до 2,4 млрд. долларов США в апреле (-11,8 млрд. долларов США с начала года), устойчивым поступлением по оплате труда (+1,0 млрд. долларов США в апреле), +3,9 млрд. долларов США с начала года), а также трансфертов (преимущественно в сектор общегосударственного управления) из-за рубежа (+2,1 млрд. долларов США в марте, +8,7 млрд. долларов США с начала) года). Импорт услуг по статье «Путешествия» сократился до самого низкого уровня с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины (1,3 млрд долларов США в апреле).

Финансовый сектор

По данным Национального банка, в январе-мае 2023 года чистая прибыль банковской системы увеличилась до 53,6 млрд. гривен (+9,6 млрд. грн в мае), что в 2,2 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Чистые процентные доходы банков за 5 месяцев 2023 года составили 77,6 млрд. гривен (+41% YOY), чистые комиссионные доходы — 20,8 млрд. гривен (+22% YOY) и наряду с положительным результатом переоценки стоимости ценных бумаг выступали факторами улучшения финансовых результатов банков.

Рентабельность активов банков за январь-май 2023 г. составила 5,3%, капитала — 53,9%.

Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, которые по результатам мая составляли 20,80% для регулятивного и 14,25% - для основного капитала банков. Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и ​​депозитных сертификатах НБУ) увеличился до почти 660 млрд грн, из которых около 2/3 — в депозитных сертификатах НБУ.

Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты и отток наличных средств во внебанковское обращение уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования, задолженность по которым сократилась до 5,7 млрд. грн. (без учета неплатежеспособных банков) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.