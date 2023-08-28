Dacia планирует сосредоточиться на производстве внедорожников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Dacia планирует сосредоточиться на производстве внедорожников

Технологии&Авто
0
Dacia планирует сосредоточиться на производстве внедорожников
Dacia планирует сосредоточиться на производстве внедорожников
Руководство Dacia планирует изменить стратегию и направление бренда. Компания будет в основном выпускать внедорожные модели.
Об этом рассказали на сайте Autocar.
Руководитель отдела дизайна Renault Group Лоуренс ван ден Акер заявил, что Dacia в ближайшем будущем станет не просто «бюджетным брендом». Румынский бренд планирует конкурировать с Jeep и предлагать больше внедорожных моделей.
«Dacia — это бренд, который хорошо подходит для любителей отдыха на свежем воздухе. Это дает вам две причины купить такой автомобиль», — сказал Лоуренс ван ден Акер.
Читайте также
Первым автомобилем из новой линейки станет кроссовер Duster следующего поколения. Он поступит в серийное производство уже в 2024 году.
Также в модельный ряд войдет больший автомобиль Bigster. Он станет флагманской моделью бренда.
Место для вашей рекламы
Лоуренс ван ден Акер отметил, что Dacia не собирается выпускать премиальные автомобили. В их модельный ряд войдут только доступные авто.
«Когда все бренды станут дороже из-за перехода на электромобили, не каждый водитель сможет позволить себе их. Найдутся люди, желающие более доступный, но интересный автомобиль», — подчеркнул Лоуренс ван ден Акер.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.