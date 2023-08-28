Dacia планирует сосредоточиться на производстве внедорожников — Finance.ua

Dacia планирует сосредоточиться на производстве внедорожников
Руководство Dacia планирует изменить стратегию и направление бренда. Компания будет в основном выпускать внедорожные модели.
Об этом рассказали на сайте Autocar.
Руководитель отдела дизайна Renault Group Лоуренс ван ден Акер заявил, что Dacia в ближайшем будущем станет не просто «бюджетным брендом». Румынский бренд планирует конкурировать с Jeep и предлагать больше внедорожных моделей.
«Dacia — это бренд, который хорошо подходит для любителей отдыха на свежем воздухе. Это дает вам две причины купить такой автомобиль», — сказал Лоуренс ван ден Акер.
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Первым автомобилем из новой линейки станет кроссовер Duster следующего поколения. Он поступит в серийное производство уже в 2024 году.
Также в модельный ряд войдет больший автомобиль Bigster. Он станет флагманской моделью бренда.
Лоуренс ван ден Акер отметил, что Dacia не собирается выпускать премиальные автомобили. В их модельный ряд войдут только доступные авто.
«Когда все бренды станут дороже из-за перехода на электромобили, не каждый водитель сможет позволить себе их. Найдутся люди, желающие более доступный, но интересный автомобиль», — подчеркнул Лоуренс ван ден Акер.
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