Cвинина в рознице стала доступнее: какие цены — Finance.ua

Cвинина в рознице стала доступнее: какие цены Сегодня 04:17 — Личные финансы

Цены свинины на полках супермаркетов в ноябре снизились на 4% против предыдущего месяца. Об удешевлении охлажденной свинины в розничной торговле по итогам октября заявляют в аналитическом отделе Ассоциации «Свиноводы Украины».

По результатам ежемесячного мониторинга национальных торговых сетей, в ноябре средняя цена килограмма свинины составила 178,2 грн/кг. Это на 4,1% или 7,6 грн/кг дешевле, чем в октябре, отмечают аналитики АСУ. «В начале месяца килограмм свинины в сетях розничной торговли стоил 184 грн/кг, а в конце ноября и начале декабря его цена была на 10 грн/кг ниже. При этом заметнее всего снизилась цена на несезонный ошеек: с 215,1 грн/кг в первую неделю ноября до 197,1 грн/кг в конце месяца. Чуть меньшее удешевление коснулось корейки, бедра и лопатки, которые в ноябре подешевели на 12,5-15 грн/кг», ― отмечают в аналитическом отделе АСУ.

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"Основной причиной ослабления цен на охлажденную свинину является снижение закупочных цен на живец свинины как под влиянием сезонных факторов, так и из-за новых обстоятельств военного времени. В частности, кроме ограничений со стороны покупательной способности, ощутимое влияние на объемы конечной реализации оказывают перебои с электропитанием. Последнее заставляет розничную торговлю пересматривать количество и объемы заказов, а потребителей корректировать содержание и структуру продуктовой корзины.

Несмотря на более экстремальные условия работы, большинство поставщиков и покупателей уже адаптировались к ним, поэтому в дальнейшем операторы ожидают относительной стабилизации розничной торговли", ― прокомментировали в отраслевом объединении.

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