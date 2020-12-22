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В начале следующего года свинина подскочит в цене

В начале следующего года свинина подскочит в цене

В ближайшие несколько месяцев свинина в Украине прибавит в цене, сообщили в Ассоциации животноводов. Произойдет это из-за подорожания зерновой группы, сои и подсолнечника на 20-40%. Они являются основным рационом свиней, а в структуре себестоимости производства мяса корма занимают около 70-80%, уточняет эксперт по свиноводству ассоциации и компании AVA Group Ольга Махно.

Помимо этого, ключевой мясной продукт подскочит в цене из-за роста себестоимости выращивания свиней при низких закупочных ценах.

“Мясокомбинаты принимают свиней живой массой по цене 37-39 грн/кг. Себестоимость же выращивания свиней при нынешних ценах на зерновые и белковые компоненты на декабрь 2020 года должна быть меньше 36 грн/кг. Но во многих свинокомплексах она уже приближается к 40 грн/кг и более”, – говорит Махно.

Именно этот фактор может вызвать сокращение поголовья свиней как у населения, так и на промышленных предприятиях. Это же в свою очередь спровоцирует рост спроса на мясо.

По материалам УБР
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