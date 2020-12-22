В начале следующего года свинина подскочит в цене

В ближайшие несколько месяцев свинина в Украине прибавит в цене, сообщили в Ассоциации животноводов. Произойдет это из-за подорожания зерновой группы, сои и подсолнечника на 20-40%. Они являются основным рационом свиней, а в структуре себестоимости производства мяса корма занимают около 70-80%, уточняет эксперт по свиноводству ассоциации и компании AVA Group Ольга Махно.
Помимо этого, ключевой мясной продукт подскочит в цене из-за роста себестоимости выращивания свиней при низких закупочных ценах.
“Мясокомбинаты принимают свиней живой массой по цене 37-39 грн/кг. Себестоимость же выращивания свиней при нынешних ценах на зерновые и белковые компоненты на декабрь 2020 года должна быть меньше 36 грн/кг. Но во многих свинокомплексах она уже приближается к 40 грн/кг и более”, – говорит Махно.
Именно этот фактор может вызвать сокращение поголовья свиней как у населения, так и на промышленных предприятиях. Это же в свою очередь спровоцирует рост спроса на мясо.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мой провайдер сменил стоимость услуг: советы юристаВчера, 11:32 - 1480 19
НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021 годВчера, 16:02 - 677 7
Украинские туроператоры начали публиковать свои цены в гривнеВчера, 13:24 - 580 4
Гетманцев рассказал, откуда у украинцев гигантский долг за коммуналкуВчера, 14:13 - 931 4
Капитализация Xiaomi превысила $100 млрдВчера, 22:34 - 115 3
Поставщик газа отказался обслуживать клиентов: что делатьВчера, 08:15 - 17709 2
В Киеве взорвали отделение ПриватБанкаВчера, 11:15 - 14995 1
Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторингаВчера, 11:11 - 1626
Мой провайдер сменил стоимость услуг: советы юристаВчера, 11:32 - 1480 19
Регулярные платежи от monobank или как экономить времяВчера, 11:21 - 1467 3
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетовВчера, 17:10 - 95
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 250
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2661 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3985 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1959 2