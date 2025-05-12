Coinbase отчиталась о $2 млрд дохода в I квартале 2025 года — Finance.ua

Coinbase отчиталась о $2 млрд дохода в I квартале 2025 года Сегодня 02:47 — Фондовый рынок

Coinbase отчиталась о $2 млрд дохода в I квартале 2025 года

Криптобиржа Coinbase обнародовала финансовые результаты за I квартал 2025 года. Общий доход компании составил $2,03 млрд, а чистая прибыль — $66 млн, что является существенно более низким показателем по сравнению с $1,18 млрд год назад.

Кроме того, Coinbase зафиксировала:

скорректированную чистую прибыль: $527 млн, или $1,94 на акцию;

скорректированный показатель прибыли до вычета расходов по процентам, уплате налогов и амортизационных отчислений (EBITDA): $930 млн;

объем торгов: $393 млрд;

доходы от транзакций: $1,26 млрд (на 19% меньше квартала к кварталу);

подписку и сервисные доходы: $698 млн (рост на 9% в квартальном выражении).

Среди ключевых драйверов роста — стабильное повышение капитализации USDC, достигшего исторического максимума на сумму свыше $60 млрд, а средний объем USDC в продуктах Coinbase — $12,3 млрд.

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«В I квартале мы усилили позиции, внедрили новые инфраструктурные решения и продолжаем строить финансовую систему будущего», — говорится в отчете Coinbase.

К тому же криптоплатформа активно расширяет глобальное присутствие:

достигла договоренности по покупке сервиса криптодеривативов Deribit за $2,9 млрд. Это крупнейшая сделка в истории криптосектора;

запустила биткоин-обеспеченные займы в USDC — более $160 млн выдано;

L2-сеть Base достигла $4 млрд в стейблокинах и запустила Flashblocks — для транзакций за субсекунду;

расширила регуляторное присутствие, зарегистрировавшись в качестве поставщика услуг виртуальных активов в Индии и Аргентине;

запустила Coinbase One Premium и Verified Pools для розничных и институциональных клиентов.

В I квартале Coinbase одержала юридическую победу, добившись окончательного закрытия дела Комиссии по ценным бумагам и биржам США без права повторного открытия.

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«Мы формируем политическую среду для криптовалют в США. Наша победа в суде и влияние на формирование государственного стратегического биткоин-резерва — подтверждение того, что цифровые активы становятся частью суверенной финансовой инфраструктуры», — заявили в компании.

Напомним, что три штата — Кентукки, Вермонт и Южная Каролина — также отменили судебные дела против Coinbase, следуя примеру Комиссии.

В апреле криптобиржа уже заработала $240 млн на транзакциях и ожидает доходы от подписок и сервисов на уровне $600−680 млн. Также компания прогнозирует уменьшение доходов от блокчейн-наград через снижение цен на активы во II квартале.

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