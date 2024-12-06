CEO Coinbase назвал биткоин самым эффективным активом за последние 12 лет — Finance.ua

CEO Coinbase назвал биткоин самым эффективным активом за последние 12 лет Сегодня 03:18 — Криптовалюта

CEO Coinbase назвал биткоин самым эффективным активом за последние 12 лет

Генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что биткоин является самым эффективным активом за последние 12 лет.

If you bought $100 of Bitcoin when Coinbase was founded in June 2012, it would now be worth about $1,500,000.



If you kept the $100 USD you'd only be able to purchase about $73 worth of goods today.



Bitcoin is the best performing asset of the last 12 years, and it's still early… pic.twitter.com/dvBgX5K7or — Brian Armstrong (@brian_armstrong) December 5, 2024

Если вы купили 100 BTC на момент основания Coinbase в июне 2012 года, то сейчас они стоят около $1,5 млн. Если бы вы сохранили эти $100, то сегодня смогли бы приобрести товар только на сумму около $73″, — заявил Армстронг.

Также генеральный директор Coinbase сказал, что каждому правительству, особенно тому, которое стремится застраховаться от инфляции, следует создать стратегический биткоин-резерв.

обновив исторический максимум. Напомним, в ночь на 5 декабря 2024 года первая криптовалюта взлетела выше $104 000,

Отметим, ранее Брайан Армстронг заявил, что Coinbase больше не будет работать с юридическими фирмами, нанимающими бывших сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которые не поддерживали прокриптовалютную политику.

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