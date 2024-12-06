CEO Coinbase назвал биткоин самым эффективным активом за последние 12 лет — Finance.ua
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CEO Coinbase назвал биткоин самым эффективным активом за последние 12 лет

Криптовалюта
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CEO Coinbase назвал биткоин самым эффективным активом за последние 12 лет
CEO Coinbase назвал биткоин самым эффективным активом за последние 12 лет
Генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что биткоин является самым эффективным активом за последние 12 лет.
Если вы купили 100 BTC на момент основания Coinbase в июне 2012 года, то сейчас они стоят около $1,5 млн. Если бы вы сохранили эти $100, то сегодня смогли бы приобрести товар только на сумму около $73″, — заявил Армстронг.
Также генеральный директор Coinbase сказал, что каждому правительству, особенно тому, которое стремится застраховаться от инфляции, следует создать стратегический биткоин-резерв.
Напомним, в ночь на 5 декабря 2024 года первая криптовалюта взлетела выше $104 000, обновив исторический максимум.
CEO Coinbase назвал биткоин самым эффективным активом за последние 12 лет
Отметим, ранее Брайан Армстронг заявил, что Coinbase больше не будет работать с юридическими фирмами, нанимающими бывших сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которые не поддерживали прокриптовалютную политику.
По материалам:
incrypted
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