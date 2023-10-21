Citroen представил первый доступный европейский электромобиль ë-C3 (фото) — Finance.ua

Citroen представил первый доступный европейский электромобиль ë-C3 (фото) 21.10.2023, 00:39 — Технологии&Авто

Citroen представил первый доступный европейский электромобиль ë-C3 (фото)

Полностью электрический Citroen ë-C3 будет производиться в Европе, а его цена стартует от 23 300 евро (с запасом хода в 320 км), а с 2025 года — ë-C3 с пробегом 200 км по цене от 19 990 евро. ë-C3 предлагает хорошее внутреннее пространство для комфортного размещения пассажиров, более высокую позицию водителя за рулем (+100 мм по сравнению с привычными хэтчбеками B-класса), упрощенную посадку в салон, увеличенный клиренс, а также внешние защитные накладки с возможностью персонализации в соответствии со вкусами клиентов.

Электродвигатель на 83 кВт (113 л.с.) обеспечивает достаточно мощности и крутящего момента — как для ежедневных городских поездок, так и для длительных загородных путешествий; аккумуляторной батареи емкостью 44 кВт*ч. достаточно для запаса хода до 320 км по правилам измерительного цикла WLTP.

Быстрая зарядка постоянным током мощностью 100 кВт позволяет пополнить емкость аккумулятора от 20% до 80% всего за 26 минут.

Новая энерго- и экономно-эффективная платформа создана именно для BEV-электромобилей (Battery Electric Vehicle) и использует аккумуляторную батарею типа LFP (Lithium Ferro Phosphate или литий-ферро-фосфат) емкостью 44 кВт*ч. — этого хватает на запас хода до 320 км по правилам измерительного цикла WLTP. В то же время функция быстрой зарядки постоянным током мощностью 100 кВт позволяет подзарядить аккумулятор в пределах от 20% до 80% его емкости всего за 26 минут.

Стандартная зарядка переменным током от 20% до 80% занимает 4 часа 10 минут (мощность 7 кВт) или 2 часа 50 минут (мощность 11 кВт). Доступ к зарядным станциям как дома, так и на общественных зарядных станциях максимально прост — все благодаря использованию стандартного кабеля и зарядного порта типа Mode 3. Это идеальное решение для регулярной подзарядки аккумулятора дома с помощью настенного зарядного блока типа Wallbox, а также на общественных зарядных станциях. Такой кабель и зарядный порт совместим как с однофазной зарядной станцией с мощностью до 7,4 кВт, так и с трехфазной зарядной станцией с мощностью до 11 кВт.

Благодаря электродвигателю мощностью 83 кВт или 113 л. и автоматической электрическо-механической трансмиссии (редуктор для электромотора с селектором управления) новый Citroen ë-C3 ускоряется 0−100 км/ч примерно за 11 секунд и предлагает максимальную скорость 135 км/ч.

В настоящее время украинское представительство бренда Citroen работает над открытием данной новинки для Украины. Новый Citroen ë-C3 прибудет на украинский рынок уже в середине 2024 года. Что немаловажно, для украинских покупателей также будет предложена бензиновая версия Нового Citroen C3.

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