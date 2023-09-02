Citroen представила фургон Type Holidays, исполненный в ретро-стиле (фото) — Finance.ua
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Citroen представила фургон Type Holidays, исполненный в ретро-стиле (фото)

Технологии&Авто
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Citroen представила фургон Type Holidays, исполненный в ретро-стиле (фото)
Citroen представила фургон Type Holidays, исполненный в ретро-стиле (фото)
Кемперы и колесные дома были представлены на выставке Caravan Salon 2023, которая состоялась в Германии. Citroen показала модель Type Holidays, под ребристым кузовом в ретро-стиле которой скрывается современный фургон Space Tourer.
Любители Citroen сразу узнают в характерном дизайне экстерьера отголосок классических панельных фургонов Type H, выпускавшихся с конца 1940-х до начала 1980-х годов. Но в интерьере нет ничего старого.
Citroen представила фургон Type Holidays, исполненный в ретро-стиле (фото)
Citroen добавила подъемную крышу для дополнительного пространства над головой в жилом пространстве и спальных мест для двоих. Многоместное сиденье сзади складывается, образуя вторую кровать, предоставляя Type Holidays достаточно места для отдыха четырех человек.
Как и концепт VW California, Citroen добавляет вторую сдвижную дверь с левой стороны фургона. Там же находится мини-кухня. В комплект входят раковина и холодильник, а откидывающийся стол с передними сиденьями, вращающимися на 180 градусов, создают обеденную зону.
Citroen представила фургон Type Holidays, исполненный в ретро-стиле (фото)
Что касается внешнего вида, Citroen сотрудничал с итальянским производителем кузовов Caselani для придания ему олдскульного вида.
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По материалам:
Ampercar
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