Citigroup потратит на выход из россии около 190 млн долларов — Finance.ua
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Citigroup потратит на выход из россии около 190 млн долларов

Фондовый рынок
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Citigroup потратит на выход из россии около 190 млн долларов
Citigroup потратит на выход из россии около 190 млн долларов
Citigroup ожидает затрат в размере 190 млн долларов, связанных со сворачиванием своего бизнеса в сфере потребительских и институциональных банковских услуг в россии. Банк будет нести расходы до 2024 года.
Об этом сообщает Reuters.
Citi, имевший самое большое присутствие в россии среди банков США, почти два года назад заявил, что выйдет из розничного бизнеса в стране в рамках ухода с некоторых зарубежных рынков.
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Позже он расширил масштабы своего выхода, включив в него свое местное коммерческое банковское подразделение после вторжения россии в Украину и прогнозировал расходы около 170 млн долларов.
Кроме Citigroup, такие компании как JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group также сокращают свой бизнес в россии.
Многие из 45 западных банков, имеющих дочерние компании в рф, рассматривали выход из страны, но фактически сделали это лишь некоторые из них.

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По материалам:
РБК-Україна
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