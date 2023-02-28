Citigroup потратит на выход из россии около 190 млн долларов — Finance.ua

Citigroup потратит на выход из россии около 190 млн долларов Сегодня 09:32 — Фондовый рынок

Citigroup потратит на выход из россии около 190 млн долларов

Citigroup ожидает затрат в размере 190 млн долларов, связанных со сворачиванием своего бизнеса в сфере потребительских и институциональных банковских услуг в россии. Банк будет нести расходы до 2024 года.

Об этом сообщает Reuters.

Citi, имевший самое большое присутствие в россии среди банков США, почти два года назад заявил, что выйдет из розничного бизнеса в стране в рамках ухода с некоторых зарубежных рынков.

Позже он расширил масштабы своего выхода, включив в него свое местное коммерческое банковское подразделение после вторжения россии в Украину и прогнозировал расходы около 170 млн долларов.

Кроме Citigroup, такие компании как JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group также сокращают свой бизнес в россии.

Многие из 45 западных банков, имеющих дочерние компании в рф, рассматривали выход из страны, но фактически сделали это лишь некоторые из них.

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