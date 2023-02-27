Сколько АО в Украине принадлежит владельцам из рф (список) — Опендатабот Сегодня 12:00 — Фондовый рынок

Через год после начала большой войны в Украине все еще остаются бизнесы, которые контролируются гражданами россии и финансируют войну.

Опендатабот проверил реестр акционеров и обнаружил, что доли в 41 акционерном обществе принадлежат владельцам из рф.

Только 9 из этих компаний находятся в состоянии прекращения или банкротства, а остальные продолжают работать на территории Украины.

Следить за акционерами украинских компаний можно на странице о Едином государственном реестре акционеров Украины

В Украине зарегистрировано почти 12 тысяч акционерных обществ, однако информация о владельцах и бенефициарах, то есть людях, удерживающих пакеты акций и получающих прибыль, есть не обо всех. Так, за последний отчетный период — речь идет о 2021 годе — есть данные о держателях акций в отношении 6346 компаний.

Среди компаний, контролируемых гражданами рф, такие бизнесы как банк «Форвард», Укрэнергоатом, Укргазпром, Втб-банк , Вимм-Билль-Данн Украина, а также научные учреждения: например, Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения и Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения.

Важно, что из 41 компании, информация о которых есть в реестре акционеров, 2 бизнесов нет в ЕГР. Полная таблица здесь

В Украине реестр акционеров существует в виде перечня владельцев именных ценных бумаг, дающих право владения в определенном объеме тем или иным акционерным обществом.

Но сотрудничество с бизнесами, которые контролируют россияне, подвергает опасности. Речь идет не только об имиджевых рисках, но и о повышенной угрозе проверки от правоохранительных органов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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